هنرمند به عنوان حافظه ساز اجتماعی باید در بحران حضور پررنگ داشته باشد

معصومه سبحانی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وظیفه هنرمند در شرایط کنونی کشور فقط و صرفا تولید تصویر و اثر هنری نیست بلکه هنرمند به عنوان حافظه ساز اجتماعی باید در اجتماع و شرایط بحران همواره حضور پررنگ داشته باشد.

خوشنویس قزوینی مطرح کرد: وظیفه هنرمند درشرایط بحران جامعه که جنگ یکی ازاین شرایط محسوب می‌شود ثبت تجربه‌های انسانی مردم، وقایع و روایت‌ها است که این فرایند از فراموشی رنج‌ها و مقاومت های واقعی مردم که در صحنه رقم می‌خورد جلوگیری می‌کند.

وی افزود: هنرمند واقعی باید به جای شعار و پیام‌های مستقیم، با هنر و اثر خود روی زندگی روز مره مردم، جزئیات کوچک، احساسات واقعی و داستان‌های فردی تمرکز داشته باشد تا بتواند آثار موثر و فاخری خلق کند.

این هنرمند درخصوص موانع موجود در جامعه هنری در شرایطی فعلی ابراز کرد: سرعت بالا رسانه‌ها، دیجیتالی، ماشینی شدن اثر هنری و فشارهای اقتصادی از جمله موانع است که تولید اثر هنری را کم می‌کند و این فضا یا به اصطلاح شرایط دوقطبی سبب می‌شود تا آثار هنری فاخر کمتر شنیده و دیده شود.

وی در پایان گفت: امید در هنر معمولاً از انکار رنج به دست نمی‌آید بلکه از نشان دادن انسانیت در دل سختی‌ها شکل می‌گیرد؛ همدلی، فداکاری، کمک‌های کوچک، بازسازی، یا حتی لحظه‌های ساده زندگی که ادامه پیدا می‌کند آفریننده است.

سبحانی فر تصریح کرد: هنر وقتی امید می‌آفریند که نشان دهد انسان‌ها حتی در شرایط سخت نیز توان معنا ساختن و ادامه دادن دارند.

این هنرمند خوشنویس قزوینی با اشاره به تجربه زیسته خود در عرصه هنر و جامعه، بر ضرورت بازتعریف نقش هنرمند در دوران معاصر تأکید کرد و گفت: هنرمند امروز دیگر نمیتواند در برج عاج خود بنشیند و فقط به خلق اثر برای گالریها و مجموعهداران خصوصی بپردازد.

وی تاکید کرد: او باید به میان مردم برود، درد آنها را بفهمد و با زبان هنر، تصویری صادقانه از واقعیتهای اجتماعی ارائه دهد. هنری که از متن جامعه برنخیزد و بار مسئولیت اجتماعی را بر دوش نکشد، نمیتواند ماندگار باشد و در حافظه جمعی جای بگیرد.

سبحانی‌فر همچنین درباره راهکارهای مقابله با موانع پیش‌روی تولید آثار فاخر هنری اظهار داشت: با وجود فشارهای اقتصادی و سرعت افسارگسیخته رسانه‌های دیجیتال، هنرمند باید به ریشه‌ها و اصالت هنر خود وفادار بماند.

حمایت از هنرهای اصیل و بومی و انقلابی، ایجاد فضاهای مستقل برای نمایش آثار بدون دوقطبی‌سازی‌های افراطی، و همچنین آموزش نسل جوان برای درک عمیق‌تر از نقش هنر متعهد در ثبت تاریخ، از ضرورت‌هایی است که نهادهای فرهنگی و دولتی باید جدی بگیرند.

وی در پایان یادآور شد: امید واقعی نه با سانسور رنج و زخم‌ها، بلکه با روایت صادقانه مقاومت انسانی در دل تاریکی‌ها متولد می‌شود.