پویش «جهاد هنرمندانه» دانشگاه ملی مهارت قم به یک جریان ملی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسلامی، عصر چهارشنبه در تشریح جزئیات برگزاری پویش «جهاد هنرمندانه» اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت به عنوان یک نهاد علمی، از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم و در چارچوب مأموریتها و رسالتهای فرهنگی و اجتماعی خود، زمینه برگزاری یک رویداد هنری و فرهنگی را فراهم کرد.
وی افزود: در گام نخست، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملی مهارت و سپس بسیج اساتید، از حدود روز سوم جنگ، برابر با ۱۲ اسفندماه، راهاندازی این پویش را در دستور کار قرار دادند و اجرای آن ابتدا در سطح دانشگاه و استان قم آغاز شد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان قم ادامه داد: با انتشار فراخوان و دریافت آثار، مشخص شد که تولیدات دانشجویان در محورهای تعیینشده، از کیفیتی بسیار مطلوب، فاخر و قابل توجه برخوردار است و همین مسئله زمینه معرفی این ظرفیت به دانشگاه ملی مهارت کشور را فراهم کرد.
اسلامی تصریح کرد: پس از اعلام نتایج اولیه و انعکاس گستره آثار رسیده، این پویش در سطح دانشگاه ملی مهارت کشور توسعه یافت و با بهرهگیری از ظرفیت ۱۸۳ مرکز آموزشی در ۱۲۳ شهر و جامعه آماری ۱۶۶ هزار دانشجو، به یک پویش ملی تبدیل شد.
وی با بیان اینکه اکنون تمامی ۳۱ استان کشور به این رویداد پیوستهاند، گفت: آثار متعددی از سراسر کشور به دبیرخانه این پویش ارسال شده و پیشبینی شده است در پایان، از برگزیدگان هم در سطح استانی و هم در سطح ملی توسط دانشگاه ملی مهارت استان و ستاد مرکزی دانشگاه تقدیر شود.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان قم با اشاره به اهمیت روایتگری صحیح دانشجویان در این عرصه بیان کرد: با توجه به اینکه رسانههای غربی و رسانههای معاند تلاش دارند روایتهایی خلاف واقع در خصوص جنگ تحمیلی اخیر را در سطح جهان منتشر کنند، فعالیتهای هنری و تولیدات دانشجویان در قالب پوستر و دیگر قالبهای هنری توانست بازتاب مؤثری در عرصه بینالمللی داشته باشد.
وی افزود: بخشی از آثار تولیدشده از سوی دانشجویان در خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی مختلف منتشر شد و این مسئله نشان داد دانشگاه ملی مهارت در مسیر تحقق اهداف از پیش تعیینشده این پویش، بهویژه در حوزه روایتگری مؤثر، حرکت موفقی داشته است.
اسلامی درباره برنامههای پیشبینیشده برای حمایت از آثار منتخب نیز گفت: پس از سامان یافتن شرایط، در واحد استانی دانشگاه ملی مهارت قم، مراسمی همراه با نمایشگاه آثار برگزار خواهد شد و در سطح ملی نیز دانشگاه ملی مهارت کشور نمایشگاهی از آثار برگزیده را برپا میکند.
وی خاطرنشان کرد: در این برنامهها، آثار برتر در معرض دید قرار خواهد گرفت و از دانشجویانی که موفق به تولید آثار شاخص، مطلوب و برگزیده شدهاند، به صورت رسمی تقدیر و قدردانی به عمل خواهد آمد.
قم- رئیس دانشگاه ملی مهارت استان قم گفت: پویش «جهاد هنرمندانه» در روزهای ابتدایی جنگ و در قم آغاز شد که پس از استقبال گسترده دانشجویان و ارسال آثار فاخر هنری، به سطح ملی گسترش یافت.
