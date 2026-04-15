به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی اظهار کرد: موزه و یادمان فاخری برای دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در محل اصابت موشک طراحی میشود تا آثار به جا مانده از شهدا در آن به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: بخشی از یادگاری دانش آموزان نیز در کاخ موزه گلستان به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه به نمایش گذاشته میشود.
آشوری عنوان کرد: با کمک شهرداریهای سراسر کشور مقرر شده است به یاد دانش آموزان یک میدان در هر شهر به اسم این شهدا نام گذاری شود.
استاندار هرمزگان گفت: برای تبدیل مدرسه شجره طیبه میناب به مرکز راهیان نور منطقه جنوب هم برنامه ریزی شده است.
آشوری افزود: باغ موزهای نیز دربندرعباس در حال طراحی است که یادمان شهدای مدرسه میناب، ناو دنا و شهدای پرواز ایرباس در آن در نظر گرفته شده است.
