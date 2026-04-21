به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ناصری، مدیر مدرسه فوتبال خلیجفارس میناب، از به شهادت رسیدن سه فوتبال آموز این مجموعه در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.
وی با اشاره به هویت این شهیدان نوجوان اظهار داشت: علیاکبر و محمدعلی کریانی، دو برادر بودند که در کلاسهای سوم و چهارم ابتدایی تحصیل میکردند. دانیال فقیر دوست نیز دانشآموز کلاس دوم بود. هر سه نفر در حمله دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
ناصری با بیان اینکه علیاکبر و محمدعلی کریانی سه ترم متوالی در مدرسه فوتبال خلیجفارس میناب حضور داشتند، گفت: این دو برادر باتوجه به علاقه وافر پدرشان به فوتبال، از کودکی عشق بیپایانی به این ورزش داشتند و جزو استعدادهای درخشان و آیندهدار مجموعه ما محسوب میشدند.
مدیر مدرسه فوتبال خلیجفارس میناب درباره دانیال فقیر دوست نیز عنوان کرد: او نیز همچون دیگر همبازیان خود، شوق و اشتیاق زیادی برای یادگیری اصول پایه فوتبال داشت و با انگیزهای مثالزدنی در تمرینات شرکت میکرد.
ناصری در ادامه با ابراز تأسف عمیق از فقدان این سه فوتبالآموز خردسال گفت: هرچند این سه عزیز دیگر در کنار همتیمیهایشان در مدرسه فوتبال خلیجفارس حضور ندارند، اما نام و یادشان برای همیشه در قلبهای ما جاودانه خواهد ماند.
وی در پایان تأکید کرد: بنده و تمامی اعضای کادر آموزشی و فوتبال آموزان مدرسه فوتبال خلیجفارس میناب، یکصدا و با تمام وجود این جنایت بزرگ را محکوم میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم که هرچه سریعتر صلح و آرامش را به کشورمان بازگرداند.
نظر شما