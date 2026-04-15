انجام ۸۷۰ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها از ۸۷۰ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال گذشته طبق برنامه و هدف تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت عمده بازرسیها و نمونه برداریهای انجام شده است.
وی با بیان اینکه همچنین طی این مدت بیش از ۸۹۸ آزمون از نمونههای واحدهای تولیدی شده است، گفت: با توجه به ماده ۱۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد، کارشناسان این سازمان مجاز به بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری در زمانهای مختلف و از خط تولید و انبار هستند.
بذری ادامه داد: در این راستا نظارت بر واحدهای تولیدی و در نتیجه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعمال و سبب جلوگیری از ضایع شدن حقوق عامه میشود.
مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی اظهار داشت: رعایت و ارتقاء استاندارد کالاهای تولیدی و ایجاد اعتماد مردم به خرید کالاهای داخلی، افزایش صادرات و کاهش ورود بی رویه کالاهای خارجی را در پی دارد و موجب پیشرفت و توسعه پایدار خواهد بود.
به گفته وی، بهبود فرآیند تولید و استاندارد سازی کالاها و خدمات امری ضروری بوده که همواره مورد توجه قرار دارد.
