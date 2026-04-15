  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

فرماندار دیلم: تسریع در انجام امور و تکریم ارباب رجوع در دستور باشد

بوشهر- فرماندار دیلم بر ضرورت تسریع در انجام امور و تکریم مراجعان به ادارات و دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در بازدید از ادارات ثبت‌احوال و بهزیستی، روند ارائه خدمات به شهروندان را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت تسریع در انجام امور و تکریم مراجعان با توجه به شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

فرماندار دیلم در حاشیه این بازدیدها گفت: در شرایط فعلی، حفظ استمرار و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به جامعه هدفِ ثبت‌احوال و بهزیستی از اولویت‌های اصلی است.

وی با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اداری افزود: انتظار می‌رود کارکنان خدوم این ادارات با مسئولیت‌پذیری نسبت به انجام امورات مردم اقدام‌کرده و در جهت افزایش رضایت مراجعان گام بردارند.

فرماندار دیلم همچنین بر تداوم نظارت‌های مستمر و ارزیابی‌های دوره‌ای برای اطمینان از حسن اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه خدمات‌رسانی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های منظم از وضعیت عملکرد ادارات شد.

این بازدیدها با هدف بررسی میدانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و میزان رضایتمندی مردم انجام شد و فرماندار از نزدیک در جریان روند کار اداری این دو اداره قرار گرفت.

کد مطلب 6802059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها