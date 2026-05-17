به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در بازدید از ادارات مالیات و گاز شهرستان، روند ارائه خدمات، نحوه پاسخگویی به مراجعهکنندگان را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار عسلویه در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی نحوه حضور کارکنان و فرآیند خدمترسانی، بر ضرورت تقویت نظم اداری و سرعت عمل در پاسخ به مطالبات مردم تأکید کرد.
وی در این بازدیدها با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از شاخصهای بنیادین حکمرانی مطلوب، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید با رویکردی مسئولانه، حرفهای و مردممحور در مسیر تسهیل امور شهروندان گام بردارند و هرگونه تأخیر یا مانع غیرموجه در ارائه خدمات را به حداقل برسانند.
وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر ادارات در شکلدهی به اعتماد عمومی، کیفیت رفتار سازمانی و نحوه تعامل با مردم را از عوامل مهم در سنجش کارآمدی دستگاهها دانست.
فرماندار عسلویه در پایان این بازدید، تأکید کرد: کیفیت خدماترسانی و رعایت حقوق شهروندان از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات در سال جاری خواهد بود و فرمانداری با رویکرد نظارتی مستمر، این روند را پیگیری خواهد کرد.
این بازدید در چارچوب نظارت میدانی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و با هدف ارتقای کیفیت خدمات رسانی و افزایش رضایتمندی عمومی انجام شد.
