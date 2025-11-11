به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی بازرس کل قضائی لرستان به‌منظور ارزیابی کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان و بررسی میزان رضایت مردم، به همراه هیئتی به‌صورت سرزده از ادارات و مراکز شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان امام خمینی (ره)، اداره برق، اداره گاز، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، درمانگاه شهید عباسی و اداره صنعت، معدن و تجارت، سطح شهر کوهدشت بازدید به عمل آورد.

بازرس کل قضائی استان در این بازدیدها که باهدف بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، میزان رعایت انضباط اداری و تکریم ارباب‌رجوع انجام شد ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با مراجعان مسائل و مشکلات ادارات ذی‌ربط بررسی و در جریان روند خدمات‌رسانی به مردم قرار گرفت و تذکرات لازم در خصوص روند مطلوب خدمت به ارباب‌رجوع و استفاده بهینه از امکانات داده شد، همچنین در جریان این بازدید، شهروندان مشکلات اداری خود را با بازرس کل استان در میان گذاشتند.

رضایی بازرس کل قضائی استان در حاشیه این بازدیدها، ضمن بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در روند ارائه خدمات، بر لزوم بهبود کیفیت خدمت‌رسانی، اجرای دقیق قانون، پاسخگویی مسئولان و رعایت حقوق شهروندان تأکید کرد و هدف از این بازدیدها را نظارت میدانی بر عملکرد ادارات، شناسایی نواقص احتمالی و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم تأکید کرد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با تلاش مضاعف، در راستای رفع مشکلات و بهبود فرایندها اقدام کنند.

بنابراین گزارش، در پایان این بازدیدها مقرر شد گزارشی جامع از وضعیت ادارات و مراکز خدماتی شهرستان کوهدشت تهیه و برای تصمیم‌گیری و پیگیری‌های لازم به این مرجع نظارتی ارسال شود.