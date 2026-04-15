به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه نهضت ملی مسکن لرستان، اظهار داشت: جلسه امروز با محوریت دو پروژه شهرستان دورود به تعداد ۶۴۸ واحد و همچنین پروژه خرمآباد با پیشرفت فیزیکی بسیار کم و چندین سال توقف برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه که با حضور اداره کل راه و شهرسازی، پیمانکار و قرارگاه امام حسن مجتبی برگزار شد، مقرر شد از روز شنبه هفته آتی، عملیات اجرایی پروژهها فعال شود.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به راهکارهای جبرانی برای تسریع در روند کار، اظهار کرد: اداره راه و شهرسازی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود از جمله جابهجایی متقاضیان غیرمؤثر و جایگزینی آنها با متقاضیان خوشحساب، نسبت به فعالسازی بلوکهایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند اقدام کند.
مجیدی خطاب به متقاضیان مسکن ملی، تأکید کرد: عزیزان متقاضی باید توجه داشته باشند که شرط اصلی فعالسازی پروژهها، تأمین بهموقع آورده نقدی آنها است. امروز یکی از مصوبات کلیدی جلسه، جانمایی مجدد متقاضیان خوشحساب در بلوکهای با پیشرفت فیزیکی بیشتر بود و به طور طبیعی، متقاضیان غیرمؤثر به بلوکهای با پیشرفت کمتر منتقل خواهند شد.
وی با ابراز امیدواری از هماهنگی میان متقاضیان و بانکها، تصریح کرد: اگر آورده متقاضیان بهموقع تأمین شود و بانکها نیز تسهیلات را به هنگام پرداخت کنند، ظرف کمتر از شش ماه، چهار بلوک این پروژهها به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
