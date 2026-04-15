به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در این دیدارها با بیان اینکه خانواده‌های شهدا، جایگاه والایی دارند و احترام به آنان از ارزش‌های اصلی ملت ایران است اظهار کرد:حضور در کنار خانواده‌هایی که فرزندان خود را در راه کشور و انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند، وظیفه همه ماست.

وی افزود: یکی از جلوه‌های مهم فداکاری ملت ایران، به‌ویژه مردم اردبیل، حضور جانانه آنان در صحنه‌های مختلف دفاعی بوده است و در جنگ رمضان نیز این رشادت‌ها به‌خوبی نمایان شد.

استاندار اردبیل با قدردانی از پایمردی مردم گفت: همدلی و همراهی اقشار مختلف مردم سرمایه بزرگی برای کشور است و دولت نیز تلاش می‌کند با کار شبانه‌روزی نیازهای مردم را تأمین کند.

امامی یگانه از نیروهای مسلح قدردانی کرد و افزود: غیورمردان و سلحشوران نیروهای مسلح با جانفشانی از امنیت کشور دفاع می‌کنند و قدردانی از آن‌ها بر همه ما واجب است.

وی افزود: با تداوم همدلی و وحدت میان آحاد مردم، کشور بتواند بر مشکلات فائق آید و عزت و آرامش ملت ایران بیش از گذشته تقویت شود.

گفتنی است استاندار اردبیل در سفر به شهرستان پارس آباد با خانواده معظم شهیدان فرشید آذرمی در شهر اسلام آباد، حسین انوری زاده در روستای آغدام و هادی بابایی در شهر پارس آباد دیدار و از آنان دلجویی کرد.