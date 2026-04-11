باوقار: شعر آیینی میراثی گرانقدر برای تبیین عقاید و روشنگری جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار عصر شنبه در محفل شعر و اندیشه که به مناسبت شهادت قائد امت، رهبر انقلاب اسلامی، با حضور جمعی از شاعران اهل بیت(ع) در دفتر امام جمعه مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: شعر آیینی، زبان گویای معارف ناب اسلامی و میراثی گرانقدر و ابزاری مؤثر برای بیان معارف ناب اهل بیت(ع) و روشنگری جامعه است.

وی افزود: شعر، هنری بزرگ و عالی است و شاعر عواطف درونی خود را بیان میکند و با بهره گیری از ظرفیتهای ادبی و عاطفی خود، میتواند پیام های ناب الهی را به دلنشین ترین شکل به مخاطب منتقل کند.

حجت الاسلام باوقار با بیان اینکه شعر آیینی تنها منحصر به مدح و مرثیه نیست، افزود: شعر آیینی ابزاری توانمند برای تبیین عقاید، ترویج اخلاق و بازخوانی تاریخ اسلام به شمار میرود و بهعنوان زبانی اثرگذار و گویا برای انتقال عمیقترین مفاهیم و معارف اسلامی معرفی شد.

امام جمعه مشگین شهر با اشاره به فرمایش رهبر شهید بیان کرد: هنر امروز ایران مقاومت است، نه هنر سازش و تسلیم؛ و شجاعت کامل در برابر تهاجم وحشیانه دشمنان که از همه ابزارها برای سرکوب ملت ما استفاده میکنند، یک مسئله مهم و اصلی است.

بابک رضازاده، نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه افزود: در برابر دشمن باید با اقتدار و قدرت بایستیم و ما از توانمندی های دفاعی قابل توجهی برخوردار هستیم که بخشی از آنها، از جمله برخی موشکها، هنوز رونمایی نشده اند.

وی با اشاره به مبانی فکری و اعتقادی نظام افزود: در مکتبی که شهادت والاترین نقطه تعالی محسوب میشود، دشمنان از استحکام ولایت فقیه و عزم راسخ ملت ایران هراس دارند. ما در برابر تهدیدها سر خم نمی کنیم و با قدرت و ارادهٔ ملی به پیش خواهیم رفت.

رضازاده بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره برای دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی خود آماده است.

این محفل ادبی که با هدف ترویج فرهنگ شعر و ادبیات آیینی تشکیل شد، میزبان شاعران و دوستداران شعر بود.

در این نشست، شاعران به قرائت سروده های خود در موضوعات گوناگون از جمله منقبت ائمهٔ اطهار(ع)، شهادت قائد امت، رهبر انقلاب اسلامی، وحدت و ارزشهای انسانی پرداختند.