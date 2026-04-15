به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که از زمان ازسرگیری درگیریها در لبنان، پهپادهای انتحاری به چالشی پیچیده و تهدیدی جدی برای نیروهای ارتش این رژیم تبدیل شدهاند.
شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دهها تن از سربازان ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال حملات پهپادی حزبالله زخمی شدهاند و ارتش این رژیم به این درک رسیده است که مقابله با این پرندهها مسئلهای بسیار دشوار است.
این رسانه همچنین به نقل از مقامات نظامی این رژیم اذعان کرد که ارتش نه تنها در رهگیری پهپادها، بلکه در شناسایی و رصد زودهنگام آنها نیز با دشواری های زیادی روبروست.
در همین رابطه، نتایج تحقیقات ارتش رژیم اسرائیل نشان میدهد که فرمانده «گردان ۵۲» روز گذشته در نتیجه شلیک مستقیم خمپاره شلیک شده از سوی حزبالله در بنت جبیل زخمی شد.
این گزارشها بر ناتوانی سیستمهای پدافندی و شناسایی در برابر تاکتیکهای جدید مقاومت لبنان تأکید دارد.
ادامه حملات موشکی و پهپادی حزب الله به مواضع صهیونیست ها
حزب الله در بیانیه ای اعلام کرد که یک سایت نظامی در شمال کفاریووال را موشک باران کرده است.
این گروه همچنین از حمله با یک گروه پهپادی به سایت "حانیتا" در سرزمین های اشغالی خبر داده است.
حزب الله همچنین از حمله پهپادی به پادگان "لیمان" در شمال شهرک صهیونیستی نهاریا در شمال سرزمین های اشغالی خبر داد.
نظر شما