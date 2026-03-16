آغاز تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم اعلام کردند که لشکر ۹۱ ارتش رژیم صهیونیستی حملهٔ زمینیِ محدودی را برای مقابله با حزب‌الله در جنوب لبنان آغاز کرده است.

نیروهای حزب الله لبنان پیش از این از آمادگی کامل خود برای مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی خبر داده اند.

پیش از این شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به مشارکت حزب الله لبنان در جنگ اعلام کرد که بخشی از توانمندی‌هایی که ارتش اسرائیل تصور داشت آن را نابود کرده است، در دور جدید درگیری ها کاملا خود را نشان داد.

این گزارش افزود که این توانمندی ها به ویژه در میان نیروهای ویژه رضوان حزب الله لبنان همچنان وجود دارد.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، نیروهای حزب الله لبنان در دور جدید درگیری ها تلاش کردند با استفاده از پهپاد و پرنده‌های بدون سرنشین، ابتدا مواضع ارتش صهیونیستی را شناسایی کرده و سپس موشک‌های ضد زره و ضد تانک به این مواضع شلیک کردند.