به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری چهارشنبه شب در اجتماع بزرگ مردم در مهدیه قزوین با اشاره به حماسه حضور مردم پس از شهادت امام خمینی(ره) گفت: امروز به معنای واقعی کلمه معنی «بعثت مردم» را درک می‌کنیم.

منصوری تصریح کرد: روزی که امام شهیدمان فرمودند اگر اتفاقی در این کشور بیفتد، مردم ما مبعوث خواهند شد و کار را تمام خواهند کرد، شاید برای برخی از افراد مثل بنده حقیر سوال شد که این بعثت مردم به چه معنا است اما امروز که نزدیک به ۵۰ روز از شهادت امام عزیزمان می‌گذرد به معنای واقعی کلمه معنی بعثت مردم را داریم درک می‌کنیم و رد خون امام شهیدمان در این بعثت کاملاً نمایان است.

معاون اجرایی دولت سیزدهم با بیان اینکه به واسطه این بعثت، خداوند متعال عزت را مضاعف بر این امت نازل کرد، تصریح کرد: خداوند متعال به ازای این بیعت از مردم راضی شد و هرچند این آیه مرتبط به صدر اسلام است اما حتماً از مصادیقش ملت عزیز ما است.

این فعال سیاسی تصریح کرد: این آرامشی که در کشور ما علیرغم همه مشکلات، نابسامانی‌ها و سختی‌ها وجود دارد، محصول این سکینه است که خداوند بر این ملت نازل کرده است و خداوند به این ملت وعده پیروزی و ظفر می‌دهد.

منصوری ادامه داد: البته برای این پیروزی مردم پای کار می‌ایستند، هزینه می‌دهند، سختی تحمل می‌کنند و سنت خداوند این است که برای رسیدن به قله‌ها، سختی‌ها را نازل می‌کند.

وی گفت: خداوند مصیبت‌ها و سختی‌ها را بر پیامبر و کسانی که همراه پیامبر بودند نازل کرد تا جایی که پیامبر به خدای متعال رو کرد «متی نصرالله»؛ این پیروزی که وعده داده بودید کی می‌رسد؟

معاون اجرایی دولت سیزدهم افزود: اینجا خداوند می‌فرماید این پیروزی نزدیک است «الا ان نصرالله قریب». ما معتقدیم به برکت این مجاهدت، به برکت این حماسه‌سازی، به برکت این خون‌هایی که همه شهدای ما تقدیم کردند و به فضل خدا رسیدن به قله نهایی و پیروزی نهایی ان‌شاءالله نزدیک و نزدیک‌تر است.

این فعال سیاسی در تحلیل اتفاقات اخیر تاکید کرد: گاهی ممکن است در این تحلیل‌ها دچار نقص شویم و غلط تحلیل کنیم اما در همه مؤلفه‌های دخیل در جنگ ما پیروز قطعی هستیم.

منصوری با اشاره به مؤلفه نظامی افزود: تا این لحظه در مؤلفه نظامی، دشمن اشتباه محاسبه کرد. مطرح کرده بودند که ما ظرف چهار، پنج روز ایران را می‌گیریم و روی نیروی نظامی خودشان حساب کرده بودند اما روی ظرفیت ما کم حساب کرده بودند و دیدید در مؤلفه نظامی به خاک مالیده شده و به لطف خدا نقشه‌شان نقش بر آب شد.

شکست گسست اجتماعی و طرح تجزیه

وی در مورد مؤلفه فرهنگی گفت: در مؤلفه فرهنگی، گسست اجتماعی را دنبال می‌کردند و تصورشان این بود که اگر مردم ما به دلایل نارضایتی‌هایی دارند، اینجا گسست اجتماعی اتفاق می‌افتد اما دیدید چه انسجامی در کشور شکل گرفت.

معاون اجرایی دولت سیزدهم با اشاره به توطئه تجزیه ایران اظهار داشت: در موضوع مرزها، بحث تجزیه ایران را هدف‌گذاری کرده بودند و در استان‌هایی مثل آذربایجان، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان طرح تجزیه را دنبال می‌کنند.

وی افزود: این جزو اهداف جنگ تعریف شده برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بود اما دیدید مردم چطور پای کار ایران عزیز ایستاده‌اند و میدانداری کردند.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه‌های اقتصادی تصورشان این بود که تحریم‌ها را چندین برابر می‌کنند و فشار اقتصادی مضاعف می‌آورند و در این میدان نیز دیدید در این شرایط کاری کردیم که شاید در شرایط تحریم برایمان امکان‌پذیر هم نبود.

وی تصریح کرد: تمام نفت‌مان را فروختیم و پولش را وصول کردیم و اینها عنایت خداوند متعال است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه دشمن در حوزه داخلی دنبال تکرار اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی بود، خاطرنشان کرد: به لطف خدا زمین خوردند و شکست خودشان را پذیرفتند .

معاون اجرایی دولت سیزدهم تأکید کرد: وعده خداوند متعال این است که با حضور این مردم پای کار و با حضور و رهبری موسی زمان فرعون و فرعونیان در دریای پهناور و در نیل ایران غرق شده و به درک واصل می‌شوند.

وی با اشاره به توان نظامی ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اخیراً شنیدم یکی از مسئولین رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که ما هنوز نتوانستیم آوارهای جنگ ۱۲ روزه را برداریم و حال به آنها عرض می‌کنیم که ان‌شاءالله در این جنگ بلایی به سر شما خواهیم آورد که تا پایان عمر مشغول آواربرداری باشید.

منصوری با اشاره به توان نیروی زمینی ایران خاطرنشان کرد: در حوزه نیروی زمینی که نقطه قوت و اقتدار ما است و حرف ما اینجا همان حرف حاج قاسم است که «اگر مرد هستید بیایید، ما منتظر شما هستیم».

مذاکره و نقش حضور مردم

وی گفت: عرض می‌کنیم قبل از اینکه بیایید تاریخ را هم بخوانید. یک بار انگلیسی‌ها همچین خطایی کردند و امروز در بوشهر قبرستان انگلیسی‌ها به جا مانده است.

وی با تأکید بر حمایت از محور مقاومت گفت: ما در این مسیر محکم ایستاده‌ایم و از محور مقاومت تمام قد حمایت می‌کنیم.

معاون اجرایی دولت سیزدهم با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: امام راحل ما فرمودند ما در جریان انقلاب سلاح نداشتیم، تسلیحات نداشتیم، انقدر «مرگ بر آمریکا» و انقدر «الله‌اکبر» بر سر شاه کوبیدیم تا شاه فرار کرد.

وی افزود: امروز این فریادها فریادهایی هست که آقا فرمودند بر مذاکره اثر می‌گذارد. تصمیم بر مذاکره گرفته شده و حتماً بزرگترهای کشور این تصمیم را گرفتند اما ما معتقدیم به برکت این حضور شما، مسیر مذاکره حفاظت می‌شود.

شکست هیمنه آمریکا در داخل و خارج

منصوری تصریح کرد: اینکه مردم در این شب‌ها نسبت به این موضوع اعلام نگرانی می‌کنند مبادا به معنای عدم پشتیبانی از دستگاه دیپلماسی باشد بلکه ناشی از تجربیات گذشته است.

وی گفت: ما نتیجه مذاکرات دور اول و دوم را دیدیم و دیدیم در حالی که داشتیم مذاکره می‌کردیم، دشمن خبیث ما خباثت خودش را تمام کرد و به کشور ما حمله کرد.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: امروز معتقدیم آنچه که نتیجه مذاکرات را تضمین می‌کند استمرار همین حضور است. مقام معظم رهبری در پیام خودشان فرمودند این حضور در میدان ان‌شاءالله در مذاکرات اثر می‌گذارد و ضمن اینکه این انسجام را باید حفظ کرد حضور را هم ادامه می‌دهیم و معتقدیم ان‌شاءالله پیروزی نهایی نزدیک است.

وی گفت: خون‌بهای رهبر عزیز ما محو کامل رژیم صهیونیستی و خروج کامل آمریکا از منطقه و اقامه نماز در مسجدالاقصی و قدس شریف است.

معاون اجرایی دولت سیزدهم با اشاره به تحولات جهانی تصریح کرد: در حوزه سیاست داخلی آمریکا، در این چند روزه در نزدیک به ۳۰۰۰ شهر آمریکا بر علیه آمریکایی‌ها، بر علیه هیئت حاکمه آنها، بر علیه ترامپ تجمع، تحصن و اعتراض انجام شد .

منصوری افزود: فرانسه، انگلیس، آلمان - اینها کشورهایی هستند که پیوند استراتژیک با آمریکا دارند اما دست رد به سینه آمریکا زدند و ناتو که شریک نظامی همیشگی آمریکا و دست‌پرورده او بوده در این جنگ جرئت نکرد وارد این حوزه شود.