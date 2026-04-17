چاپ تیشرت «دوستت دارم ایران جانم» در تجمعات مردمی

سلیمان ستوده مدیر غرفه کارگروه ساماندهی مد و لباس در تجمعات مردمی، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه قرآن فضایی فراهم شد تا با استفاده از ابزارهای حوزه لباس، موضوعاتی مانند همبستگی ملی، عشق به میهن و وطندوستی میان بازدیدکنندگان ترویج شود. این برنامه برای سه گروه سنی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده بود.
وی ادامه داد: برای نوجوانان، کار چاپ تیشرت در نظر گرفته شد. روی نقشه ایران عبارت «دوستت دارم ایران جانم» هک شده بود و خود بچهها با کمک همکارانمان این طرح را روی تیشرت چاپ میزدند. سپس تیشرت را به عنوان هدیه به آنها تقدیم میکردیم. گروه سنی کودکان از چهار تا ۱۲ سال را شامل میشد.
مدیر غرفه کارگروه ساماندهی مد و لباس در تجمعات مردمی گفت: برای دختران نوجوان و جوان نیز فضای ساخت دستبند طراحی شده بود؛ پلاکهایی با نقشه ایران در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگرفت و آنها با کمک کارشناسان، دستبندهای خود را با مروارید و پلاک میساختند.
وی افزود: متأسفانه با شروع جنگ رمضان، عملاً نیمی از برنامههای نمایشگاه نیمهکاره ماند. اما از همان روزهای اول، تیم ما در میادین مختلف تهران شامل تهرانپارس، میدان انقلاب، میدان شهدا و سایر نقاط در تجمعات مردمی حاضر شد. در این تجمعات، فضای چاپ تیشرت و ساخت دستبند را برپا کردیم که با استقبال بسیار خوبی روبهرو شد.
ستوده گفت: حتی برخی از مردم تمایل به کمک مالی داشتند تا این پویش ادامه پیدا کند. این خود نشاندهنده استقبال مردمی از این قبیل فعالیتهاست.
وی ادامه داد: مواد اولیه تولید این وسایل از نمایشگاه قرآن باقی مانده بود و بقیه اقلام از طریق اسپانسری و مشارکت شخصی افراد تأمین میشد. هیچ بودجه دولتی پشت این کار نبود. حتی تیشرتها با اسپانسری تأمین شد.
مدیر غرفه کارگروه ساماندهی مد و لباس در تجمعات مردمی درباره وضعیت فعلی گفت: ما غرفه ثابت نداشتیم؛ کارمان چرخشی بود و در هر شب در یکی از میادین تهران حضور داشتیم. خوشبختانه تا کنون همکاری خوبی با ما انجام میشد و مشکلی وجود نداشت.
نظر شما