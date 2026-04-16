به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی توکلی زاده، صبح پنجشنبه در مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب در زندان مرکزی کرمان گفت: بزرگترین شکست آمریکا در این جنگ، ناتوانی آن در بازگشایی تنگه هرمز است و محاصره دریایی ایران نیز عجز آن را آشکارتر خواهد کرد.
وی افزود: تاریخ، شکست آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز را فراموش نخواهد کرد.
وی با اشاره به بخشی از ویژگیهای فردی و اجتماعی رهبر شهید انقلاب ادامه داد: ایشان فقیه و سیاستمداری انقلابی، ساده زیست و شجاع، شاعر و ادیب، مسلط بر تاریخ و اهل عرفان بود؛ مدیری مدبر که به وعدههای خدا ایمان داشت و دشمن را بهخوبی میشناخت.
این مقام قضایی بیان کرد: ایشان در حوزه اجتماعی نیز ۳۶ سال بار ملت را بهتنهایی به دوش کشید تا امنیت برقرار باشد و امروز ما در نبود او شبها برای حفظ امنیت در خیابان هستیم.
توکلی زاده، تاکید کرد: آن شهید گرانقدر در دوران زعامت خود، کشور را از گردنههای خطرناک عبور داده است.
