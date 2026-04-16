خرید محصولات کشاورزی در استان ایلام تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح پنجشنبه در ستاد تخصصی برداشت غلات استان که با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، راهداری، تأمین سوخت، مدیریت بحران و هلال احمر برگزار شد، گفت: در فرآیند برداشت کشاورزی و به منظور تسهیل در خرید تضمینی و آسان غلات برای کشاورز نباید دغدغه ای وجود داشته باشد، همه ارکان مرتبط، حوزه تأمین سوخت، بخش‌های جهاد کشاورزی و راهداری برای هموارسازی مسیرها پای‌کار باشند.

وی افزود: برنامه‌ریزی لازم بر فعالیت این کمیته به صورت مستمر انجام شود و کمیته‌های نظارتی که تشکیل داده شده بر این فرایند نظارت کامل داشته و کشاورزان بحث برداشت و خرید را بدون مشکل انجام دهند.

استاندار ایلام با اشاره به احتمال بارندگی در فصل برداشت، خاطرنشان کرد: ممکن است شرایط جوی به گونه‌ای باشد که نیاز به تمهیدات خاص باشد؛ مدیریت بحران و هلال احمر آمادگی لازم به جهت مواجهه با هر مشکل احتمالی داشته باشند.

وی ادامه داد: این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکنندگان غلات استان است و انتظار می‌رود برداشت امسال با کمترین چالش پیش رود.