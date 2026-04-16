به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی پاکستانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که «عاصم منیر» فرمانده ارتش این کشور پس از بازگشت از سفر به ایران، فردا جمعه برای پیگیری تلاش‌ های میانجیگرانه بین واشنگتن و تهران عازم آمریکا می‌شود.

این سفر در حالی انجام خواهد شد که ژنرال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان عصر دیروز چهارشنبه ۲۶ فروردین در راس یک هیئت عالیرتبه سیاسی_امنیتی وارد تهران شد تا درباره تلاش های اسلام آباد برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات بین آمریکا و ایران رایزنی کند.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از استقبال از فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بسیار خوشحالم که از فیلد مارشال منیر در ایران استقبال کردم. از میزبانی سخاوتمندانه پاکستان در برگزاری گفت‌وگوها صمیمانه قدردانی کرده و تأکید نمودم که این اقدام، بازتابی از عمق و استحکام روابط دوجانبه ماست. تعهد ما به ارتقای صلح و ثبات در منطقه همچنان راسخ است و این تعهد، میان ما مشترک است.

وزارت امور خارجه پاکستان هم در تازه ترین بیانیه خود تاکید کرده است که مذاکرات بین آمریکا و ایران در اسلام‌آباد فشرده و گسترده بود و اسلام آباد به ایفای نقش خود برای تسهیل گفتگو بین واشنگتن و تهران ادامه خواهد داد.