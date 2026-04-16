به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام علیرضا رحیمینژاد، شامگاه پنجشنبه در اختتامیه نشست توجیهی اساتید حوزه معارف اسلام ناب استان گلستان در سخنانی با قدردانی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، دبیران کمیتهها و اساتید اعزامی از قم، بر نقش مؤثر برگزارکنندگان در پیشبرد اهداف این دورهها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت استمرار این برنامهها اظهار کرد: برگزاری چنین نشستهایی فرصتی برای تبادل نظر، بازخوانی معارف و کاربردیسازی آموزههای دینی در عرصه اجتماع فراهم میکند.
رحیمینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین نسبت میان دانش، بینش و کنش، اظهار کرد: آگاهی و علم، زیربنای شکلگیری بینش است و بینش نیز در نهایت به کنش اجتماعی و رفتار فردی منتهی میشود؛ از اینرو پیوند این حلقهها نقش اساسی در شکلگیری رویکردهای اجتماعی دارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت همافزایی فکری در جامعه افزود: تحقق وحدت در اندیشه، گفتار، اراده و عمل میتواند به تقویت «اجتماع قلوب» در جامعه منجر شود و زمینهساز انسجام بیشتر در مسیر اهداف دینی و اجتماعی باشد.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب گلستان خاطرنشان کرد: تقویت نقش خواص جامعه در تبیین معارف و ایجاد پیوند میان جامعه و مبانی فکری انقلاب اسلامی، از ضرورتهای امروز است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
