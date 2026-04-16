۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

رحیمی‌نژاد: حلقه اتصال میان معارف و جامعه باید تقویت شود

گرگان-مدیر حوزه معارف اسلام ناب گلستان گفت: تقویت پیوند میان جهان‌بینی دینی و کنش اجتماعی، زمینه‌ساز هم‌افزایی فکری و ارتقای نقش‌آفرینی خواص در جامعه خواهد بود.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام علیرضا رحیمی‌نژاد، شامگاه پنجشنبه در اختتامیه نشست توجیهی اساتید حوزه معارف اسلام ناب استان گلستان در سخنانی با قدردانی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، دبیران کمیته‌ها و اساتید اعزامی از قم، بر نقش مؤثر برگزارکنندگان در پیشبرد اهداف این دوره‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار این برنامه‌ها اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای تبادل نظر، بازخوانی معارف و کاربردی‌سازی آموزه‌های دینی در عرصه اجتماع فراهم می‌کند.

رحیمی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین نسبت میان دانش، بینش و کنش، اظهار کرد: آگاهی و علم، زیربنای شکل‌گیری بینش است و بینش نیز در نهایت به کنش اجتماعی و رفتار فردی منتهی می‌شود؛ از این‌رو پیوند این حلقه‌ها نقش اساسی در شکل‌گیری رویکردهای اجتماعی دارد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی فکری در جامعه افزود: تحقق وحدت در اندیشه، گفتار، اراده و عمل می‌تواند به تقویت «اجتماع قلوب» در جامعه منجر شود و زمینه‌ساز انسجام بیشتر در مسیر اهداف دینی و اجتماعی باشد.

مدیر حوزه معارف اسلام ناب گلستان خاطرنشان کرد: تقویت نقش خواص جامعه در تبیین معارف و ایجاد پیوند میان جامعه و مبانی فکری انقلاب اسلامی، از ضرورت‌های امروز است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

