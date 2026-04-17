همکاری وزارت نیرو در تأمین برق صنایع آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، معاون وزیر نیرو با اشاره به کاهش مصرف برق در دوره جنگ تحمیلی سوم گفت: تعطیلی بخشی از کسبوکارها و صنایع، افت دمای هوا نسبت به سال گذشته و کاهش ترافیک اینترنت که موجب کاهش مصرف مرتبط با دیتاسنترها و فعالیتهایی مانند استخراج غیرمجاز رمزارز شده در روند کاهش مصرف نقش تعیینکننده داشتهاند.
مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه بخشی از ظرفیت نیروگاهی صنایع بزرگ و پتروشیمیها دچار آسیب شده است اظهار کرد: با دستور وزیر نیرو و جلساتی که با صنایع و انجمن شرکت های پتروشیمی با موضوع تأمین برق این واحدها برگزار شده، استفاده از همه ظرفیتها برای تأمین برق این صنایع در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد : وزارت نیرو برای جبران این کسری تولید برق در صنایع انرژیبر، مجموعهای از اقدامات از جمله واردات برق، اجرای طرح های بهینهسازی مصرف، مدیریت مصرف و اعمال محدودیتهای مقطعی در بخشهای کماولویت را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون وزیر نیرو در پایان هدف از این اقدامات را حفظ پایداری شبکه برق در ماههای پیشرو و کمک به استمرار صنایع آسیب دیده تا زمان بازگشت تدریجی به ظرفیت قبل اعلام کرد و از مردم خواست همچنان با کاهش مصرف وزارت نیرو را در تأمین برق مشترکان یاری دهند.
