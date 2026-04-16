۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

توقیف کامیون حامل ۳۰ میلیارد سیگار خارجی قاچاق در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف کامیون حامل ۳۰ میلیارد سیگار خارجی قاچاق در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در اجرای طرح‌های کنترل محورهای مواصلاتی و حین گشت‌زنی، به یک دستگاه کامیون ولوو مشکوک شدند.

پس از توقف خودرو و انجام بازرسی مقدار ۲۷۶ هزار نخ سیگار خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی از داخل محموله کامیون کشف شد.

بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش این محموله قاچاق مکشوفه حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و کامیون حامل سیگارهای قاچاق نیز توقیف و پس از تشکیل پرونده اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد که مبارزه با قاچاق کالا باهدف حمایت از تولید داخلی و صیانت از اقتصاد کشور، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و این‌گونه عملیات ادامه خواهد داشت.

