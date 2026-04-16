به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، برای جبران تعطیلی ایستگاههای بسیج و آهنگ خط ۷ مترو، از روز پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ به مدت ۱۵ روز (جهت راهاندازی ایستگاه تختی)، خدمات ویژه ای به شهروندان ارائه می شود.
بر این اساس، شرکت واحد ضمن استقرار بیش از ۴۰ دستگاه اتوبوس در ایستگاههای بسیج و آهنگ از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۲۳ شب، خطوط عبوری و منتهی به این ایستگاهها و همچنین خطوط ۲ و ۳ تندرو را تقویت کرد تا پوشش کامل و بدون وقفهای برای تردد مسافران فراهم شود.
خدمات در این مقطع کاملاً رایگان بوده و با هدف تسهیل حداکثری جابجایی شهروندان و حفظ جریان ترافیک عمومی برنامهریزی شده است.
نظر شما