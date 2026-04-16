۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

خدمات اتوبوسرانی به دنبال تعطیلی موقت ایستگاه‌های مترو بسیج و آهنگ

خدمات اتوبوسرانی به دنبال تعطیلی موقت ایستگاه‌های مترو بسیج و آهنگ

بنابر اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به دنبال تعطیلی موقت ایستگاه‌های مترو بسیج و آهنگ، خدمات ویژه و رایگان اتوبوسرانی تهران به شهروندان ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، برای جبران تعطیلی ایستگاه‌های بسیج و آهنگ خط ۷ مترو، از روز پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ به مدت ۱۵ روز (جهت راه‌اندازی ایستگاه تختی)، خدمات ویژه ای به شهروندان ارائه می شود.

بر این اساس، شرکت واحد ضمن استقرار بیش از ۴۰ دستگاه اتوبوس در ایستگاه‌های بسیج و آهنگ از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۲۳ شب، خطوط عبوری و منتهی به این ایستگاه‌ها و همچنین خطوط ۲ و ۳ تندرو را تقویت کرد تا پوشش کامل و بدون وقفه‌ای برای تردد مسافران فراهم شود.

خدمات در این مقطع کاملاً رایگان بوده و با هدف تسهیل حداکثری جابجایی شهروندان و حفظ جریان ترافیک عمومی برنامه‌ریزی شده است.

