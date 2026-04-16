به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، در این کارگاه که صبح امروز (پنج شنبه ۲۷ فروردین) و قبل از جلسه تمرینی در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد، احسان محمدی مدرس فدراسیون فوتبال، به تدریس دوره صیانت از فوتبال (integrity) پرداخت که از دوره‌های الزامی AFC در راستای اخذ مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها است.

آخرین استانداردهای اخلاقی و رفتاری مورد تأکید فیفا از قبیل مصادیق نژادپرستی در فوتبال، مقابله با رفتارهای خشونت‌آمیز، تبانی و شرط‌بندی و همچنین نقش باشگاه‌ها در صیانت از سلامت فوتبال از جمله موضوعاتی بود که در این کارگاه یک ساعته آموزش داده شد.

برگزاری این دوره‌ بر اساس استانداردهای بین‌المللی FIFA و AFC و با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های رفتاری و حرفه‌ای بازیکنان و مجموعه تیم و بخشی از برنامه فدراسیون فوتبال برای حرکت به سمت ساختار کاملاً حرفه‌ای در حوزه آموزش، مدیریت و توسعه فوتبال است.