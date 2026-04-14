کلثوم دارا سرمربی تیم فوتسال زنان فولاد هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سرنوشت چند هفته پایانی لیگ و احتمال معرفی تیم استقلال به عنوان قهرمان لیگ اظهار کرد: در مورد پایان لیگ ما هم صحبت‌هایی را به طور غیر رسمی شنیدیم ولی هنوز چیزی به باشگاه‌ها اعلام نشده است. گویا همه منتظر رای کمیته انضباطی در مورد نتیجه دیدار استقلال و هیئت فوتبال خراسان رضوی هستند تا پس از آن درباره سه هفته پایانی تصمیم گیری شود.

وی افزود: من تصمیم‌گیرنده نهایی نیستم اما به‌عنوان سرمربی تیم فولاد ترجیح می‌دهم سه هفته پایانی مسابقات نیز برگزار شود. با این حال باید دید در نهایت فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مسئولان باشگاه‌ها چه تصمیمی خواهند گرفت. بدون تردید شرایط خاص و جنگی کشور روند تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است و برگزاری رویدادهای ورزشی در چنین فضایی کار ساده‌ای نیست.

سرمربی تیم فوتسال زنان فولاد هرمزگان ادامه داد: با این وجود معتقدم در صورت تعیین قهرمان لیگ بهتر است تکلیف تیم‌های دوم و سوم نیز مشخص شود. باشگاه‌ها در طول یک فصل کامل هزینه کرده و تلاش زیادی برای ارائه رقابتی سالم انجام داده‌اند و شایسته نیست که این رقابت‌ها تنها با معرفی تیم استقلال به‌عنوان قهرمان به پایان برسد.

دارا اضافه کرد: سه هفته از مسابقات باقی مانده و این دیدارها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در جدول داشته باشند. برای مثال اگر نتایج بازی‌های رودررو را ملاک قرار دهیم تیم فولاد در دیدار رفت برابر نفت آبادان به پیروزی رسیده و در بازی برگشت نیز به تساوی دست یافته است. بنابراین شانس فولاد برای کسب عنوان نایب‌قهرمانی نسبت به نفت آبادان بیشتر خواهد بود.

وی درباره احتمال برگزاری مسابقات لیگ در فصل آینده با حضور ۱۶ تیم در ۲ گروه ۸ تیمی عنوان کرد: لیگ امسال با حضور ۱۴ تیم برگزار شد و در مجموع می‌توان گفت از کیفیت قابل قبولی برخوردار بود. با این حال اضافه شدن چهار تیم دیگر به این ترکیب به‌ هیچ‌ وجه کار ساده‌ای نیست و می‌تواند چالش‌های جدی به همراه داشته باشد.

دارا خاطر نشان کرد: حتی اگر قرار باشد مسابقات در قالب دو گروه برگزار شود ناگزیر باید قرعه‌کشی انجام گیرد. فرآیندی که معمولاً منجر به شکل‌گیری گروه‌های نامتوازن می‌شود به‌طوری‌که یک گروه به‌مراتب دشوارتر از گروه دیگر خواهد بود. چنین شرایطی تعادل رقابت‌ها را بر هم می‌زند و عدالت ورزشی را زیر سؤال می‌برد. در نتیجه با چنین ساختاری به سختی می‌توان این رقابت‌ها را «لیگ» نامید. چرا که ماهیت لیگ بر پایه رقابت برابر و منظم میان همه تیم‌هاست. طبیعی است که در این وضعیت کیفیت مسابقات نیز به‌طور محسوسی افت خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتسال زنان فولاد هرمزگان با اشاره به نقاط ضعف و قوت فصل جاری لیگ برتر توضیح داد: از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل دارم و معتقدم تا پایان هفته نوزدهم با تمام توان خود به میدان رفتند و نتایج قابل قبولی نیز کسب کردند. یکی از نکات مثبت لیگ امسال حضور گسترده بازیکنان ملی‌پوش در اکثر تیم‌ها بود؛ موضوعی که باعث شد در همان نیم‌فصل نخست فاصله امتیازی تیم‌ها بسیار نزدیک باشد و رقابت در جدول شکل فشرده و جذابی به خود بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: با این حال یکی از نقاط ضعف جدی این فصل عملکرد داوری بود. در طول مسابقات و به‌دلیل حواشی موجود تمایل چندانی به صحبت در این‌باره نداشتم اما اکنون و در پایان فصل معتقدم لازم است برای فصل آینده بازنگری جدی در این حوزه صورت گیرد. متأسفانه داوران از نظر فنی در سطح مطلوبی قرار نداشتند و آن‌طور که باید به‌روز و هماهنگ با استانداردهای روز فوتسال عمل نکردند.