سناریوی ویژه برای پایان لیگ فوتسال زنان/ بدون سقوط و با قهرمان احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط خاص و بحرانی حاکم بر کشور که منجر به توقف بسیاری از فعالیتهای ورزشی شده سرنوشت رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان ایران در هالهای از ابهام قرار گرفته است. این مسابقات که تا پایان هفته نوزدهم با نظم نسبی در حال برگزاری بود بخاطر آغاز جنگ متوقف شد و اکنون تنها سه هفته تا پایان رسمی فصل باقی مانده است؛ موضوعی که تصمیمگیری درباره قهرمان و وضعیت تیمها را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در هفته نوزدهم دیدار مهمی میان تیمهای هیئت فوتبال خراسان رضوی و استقلال تهران برگزار شد که به دلیل ترک زمین از سوی تیم مشهدی نیمهتمام ماند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تیم استقلال تهران با عملکردی درخشان در طول فصل فاصلهای ۹ امتیازی با نزدیکترین رقبای خود یعنی تیمهای فولاد هرمزگان و پالایش نفت آبادان ایجاد کرده بود. همچنین استقلال در دیدارهای رودررو نیز برتری خود را نسبت به این تیمها نشان داده بود و در صورت کسب پیروزی در این مسابقه میتوانست قهرمانی خود را در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابتها قطعی کند.
با این حال نیمهتمام ماندن این بازی باعث شد وضعیت قهرمانی بهطور رسمی مشخص نشود و تصمیمگیری در این خصوص به نهادهای ذیربط واگذار شود. در حال حاضر سازمان لیگ فوتسال در تلاش است تا با بررسی شرایط موجود بهترین و منصفانهترین تصمیم را برای تعیین تکلیف این فصل اتخاذ کند. یکی از سناریوهای مطرح صدور رأی انضباطی به سود استقلال تهران است چرا که ترک زمین از سوی تیم خراسان رضوی میتواند منجر به اعلام نتیجه ۳ بر صفر به نفع استقلال شود. در صورت تأیید این رأی از سوی کمیته انضباطی عملاً قهرمانی استقلال قطعی خواهد شد.
از سوی دیگر شرایط خاصی که منجر به توقف مسابقات شده ادامه رقابتها را در آینده نزدیک تقریباً غیرممکن کرده است. به همین دلیل مسئولان سازمان لیگ در حال بررسی گزینههایی هستند که بتواند ضمن حفظ عدالت رقابتی کمترین آسیب را به تیمها و سرمایهگذاران وارد کند. در این میان تعیین تکلیف لیگ برتر فوتسال زنان نسبت به لیگ مردان سادهتر به نظر میرسد چرا که فاصله امتیازی تیم صدرنشین با رقبا قابل توجه بوده و ابهام کمتری در خصوص تیم برتر وجود دارد.
علاوه بر موضوع قهرمانی بحث سقوط تیمها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر اساس برخی اظهارنظرهای مطرحشده احتمال زیادی وجود دارد که برای حمایت از تیمهای حاضر در لیگ برتر زنان و همچنین حفظ انگیزه سرمایهگذاران در این فصل هیچ تیمی به دسته پایینتر سقوط نکند. این تصمیم میتواند به ثبات بیشتر در ساختار لیگ کمک کرده و از بروز مشکلات مالی و مدیریتی برای تیمها جلوگیری کند.
در همین راستا پیشنهاد شده است که با اضافه شدن چهار تیم از لیگ دسته اول فصل آینده رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان با حضور ۱۶ تیم برگزار شود. بر اساس این طرح، تیمها در دو گروه ۸ تیمی تقسیم خواهند شد که میتواند به افزایش جذابیت رقابتها و ایجاد فرصت بیشتر برای تیمهای جدید منجر شود.
گفته میشود این سناریو قرار است بهزودی در نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال مطرح شود و در صورت جلب موافقت اعضا بهطور رسمی به تصویب برسد. تصمیم نهایی در این خصوص میتواند مسیر آینده فوتسال زنان ایران را تا حد زیادی مشخص کرده و به ابهامات موجود پایان دهد. جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ قرار است در روزهای آینده برگزار شود.
