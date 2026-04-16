استقلال باید قهرمان لیگ معرفی شود/ نگران سفر تیم ملی به آمریکا هستم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، تمامی رقابتهای ورزشی از جمله لیگ برتر فوتبال از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمد و فعالیتهای ورزشی در سطح کشور بهطور کامل متوقف شد.
با این وجود، با گذشت چندین هفته از این تصمیم، همچنان وضعیت ادامه یا لغو رسمی مسابقات مشخص نشده و این موضوع در هالهای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.
در شرایطی که کمتر از دو ماه تا آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، این وقفه طولانی نگرانیهایی را درباره وضعیت آمادگی بازیکنان، بهویژه ملیپوشان ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط میتواند تأثیر مستقیمی بر روند آمادهسازی تیم ملی داشته باشد و کادر فنی را در آستانه این تورنمنت مهم با چالشهای جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و سایر نهادهای ذیربط تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری مسابقات یا پایان زودهنگام فصل اعلام نکردهاند؛ موضوعی که باعث بروز اختلافنظر و دیدگاههای متفاوت میان باشگاههای لیگ برتری نیز شده است.
اصغر طالبنسب، کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بلاتکلیفی تیمهای لیگ برتری برای ازسرگیری یا عدم ادامه مسابقات اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود، هنوز وضعیت کشور مشخص نیست و همه در نوعی بلاتکلیفی قرار داریم. آتشبس هر لحظه ممکن است از سوی دشمن شکسته شود و با توجه به صدرنشینی استقلال تا هفته بیستوسوم لیگ برتر، به نظر من تصمیم درست این است که این تیم به عنوان قهرمان و نماینده ایران به لیگ نخبگان آسیا معرفی شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی بسیاری از تیمها هنوز تمرینات خود را آغاز نکردهاند و تیمی مانند استقلال نیز پس از حدود ۴۰ روز تمرین انفرادی بازیکنان، تازه ۴ تا ۵ جلسه تمرینی برگزار کرده است. در چنین وضعیتی نمیتوان مسابقات را خیلی زود از سر گرفت، چرا که از نظر بدنسازی و آمادگی جسمانی، بازیکنان شرایط ایدهآل برای رقابت ندارند.
این کارشناس فوتبال تصریح کرد: بهترین تصمیم این است که با توجه به صدرنشینی استقلال، و نه از روی نگاه رنگی، بلکه از منظر عدالت ورزشی، این تیم به عنوان تیم اول معرفی شود و ادامه مسابقات از سر گرفته نشود، چرا که در شرایط فعلی برگزاری لیگ صحیح نیست.
طالبنسب در ادامه درباره تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت: من واقعاً برای اعضای تیم ملی که قرار است برای جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا سفر کنند نگران هستم؛ از رئیسجمهور آمریکا هیچ چیزی بعید نیست و حتی ممکن است رفتارهای غیرقابل پیشبینی انجام دهد. در خصوص اردوی ترکیه هم باید گفت با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشت، همین که بازیکنان توانستند تمرکز خود را حفظ کنند، به نظر من عملکرد قابل قبولی داشتند.
