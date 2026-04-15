نقاط مثبت و منفی برگزاری لیگ برتر فوتبال/ صدرنشین باید قهرمان شود!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، تمامی رقابتهای ورزشی از جمله لیگ برتر فوتبال از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمد و فعالیتهای ورزشی در سطح کشور بهطور کامل متوقف شد. این در حالی است که با گذشت هفتهها از این تصمیم، هنوز وضعیت ادامه یا لغو مسابقات بهصورت رسمی مشخص نشده و بلاتکلیفی در این خصوص ادامه دارد.
در شرایطی که کمتر از دو ماه تا آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، این وقفه طولانی نگرانیهایی را درباره وضعیت آمادگی بازیکنان، بهویژه ملیپوشان، به وجود آورده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط میتواند تأثیر مستقیمی بر روند آمادهسازی تیم ملی داشته باشد و کادر فنی را در آستانه این تورنمنت مهم با چالشهای جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و سایر نهادهای ذیربط تاکنون تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری مسابقات یا پایان زودهنگام فصل اعلام نکردهاند و همین موضوع باعث ایجاد اختلافنظر میان باشگاههای لیگ برتری شده است. برخی از باشگاهها خواهان ادامه رقابتها در صورت فراهم شدن شرایط هستند تا تکلیف جدول بهصورت ورزشی مشخص شود، در حالی که گروهی دیگر با توجه به شرایط موجود، پایان لیگ و تعیین تیمها بر اساس جایگاه فعلی را منطقیتر میدانند.
این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که زمان به سرعت در حال گذر است و هرگونه تصمیمگیری دیرهنگام میتواند تبعات فنی، مدیریتی و حتی حقوقی برای فوتبال کشور به همراه داشته باشد.
محمدرضا مهرانپور، کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت نامشخص رقابتهای لیگ برتر در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: در چنین شرایطی، اگر مسابقات ادامه پیدا کند یا حتی وضعیت جدول ملاک قرار بگیرد، میتواند به تیم ملی کمک کند تا بازیکنان در شرایط مسابقه باقی بمانند. با این حال، واقعیت این است که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و اگر امکان برگزاری رقابتها وجود نداشته باشد، طبیعتاً باید تصمیم دیگری گرفته شود.
وی ادامه داد: این موضوع را نباید از دید رنگی نگاه کنیم. اگر تیمی مانند تراکتور هم در صدر جدول بود، باز هم همین نظر را داشتم که باید به عنوان نماینده ایران در آسیا برای فصل بعد معرفی شود. اکنون استقلال زحمت زیادی کشیده و از سوی دیگر باید در نظر گرفت که دو سوم مسابقات لیگ برگزار شده است. اگر این اتفاق در هفتههای ابتدایی رخ میداد، شرایط متفاوت بود و میشد تصمیم دیگری گرفت، اما حالا که بخش عمدهای از لیگ سپری شده، این یک اتفاق ناخواسته است.
پیشکسوت استقلال در ادامه درباره وضعیت آمادگی بازیکنان این تیم گفت: خوشبختانه بازیکنان نسبت به گذشته حرفهایتر شدهاند. از نظر بدنی شرایط آنها را که دیدم، خیلی عقب نیستند. درست است که از شرایط مسابقه دور بودهاند، اما وضعیتشان خیلی هم نامناسب نیست و خیلی زود میتوانند به شرایط بازی برگردند. در بازی اخیر استقلال مشخص بود که بازیکنان به صورت انفرادی تمرین کردهاند و قطعاً سایر تیمها نیز شرایط مشابهی دارند و بازیکنان بدن خود را رها نکردهاند. به نظر من با یک هفته تمرین و انجام یک مسابقه دوستانه یا رسمی، بازیکنان میتوانند دوباره به شرایط مسابقه برسند.
مهرانپور همچنین درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا عنوان کرد: شرایط کلی تیم بد نیست و تا حدی هم خوششانس هستیم که بتوانیم صعود کنیم و کار خیلی سختی در جام جهانی پیش رو نداریم. با این حال، شرایط بهوجود آمده باعث شده بازیکنان تا حدودی از آمادگی دور شوند و این مسئله یکی از مشکلات ماست که متأسفانه باید زودتر برطرف میشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات خط دفاعی تیم ملی موضوعی نیست که به روزهای نزدیک به جام جهانی موکول شود. این مسائل باید خیلی زودتر حل میشد، نه اینکه حالا با فاصله حدود ۵۰ روز مانده تا جام جهانی به فکر رفع آن باشیم. البته باید این واقعیت را هم پذیرفت که بازیکنان جوان در سطح مطلوبی نبودند که بتوان از آنها استفاده کرد و به همین دلیل کادر فنی ناچار است همچنان به بازیکنان باتجربه و مسنتر اعتماد کند.
