۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

آیت‌الله سعیدی: امید و وحدت باید محور برنامه‌های دهه کرامت باشد

آیت‌الله سعیدی: امید و وحدت باید محور برنامه‌های دهه کرامت باشد

قم- تولیت حرم بانوی کرامت با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) و نقش ایشان در ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، بر ضرورت تقویت روحیه امید، وحدت و استقامت در برنامه‌های این دهه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد دهه کرامت با تبیین ویژگی‌های شخصیتی آن حضرت اظهار کرد: حضرت معصومه(س) از دوران کودکی مروج معارف اهل‌بیت(ع) بوده‌اند و در شرایط دشوار و غریبانه، برای دفاع از حریم ولایت ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به رخدادهای اخیر و حملات صورت‌گرفته، بر ضرورت حفظ مسیر ترسیم‌شده توسط رهبری تأکید کرد و گفت: حرکت در مسیر هدایت‌های رهبری و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از مهم‌ترین وظایف جامعه است.

امام جمعه قم همچنین میلاد امام رضا(ع) را نقطه اوج برنامه‌های دهه کرامت دانست و افزود: حضور مردم در برنامه‌های این دهه و تجمعات مناسبتی بیانگر مشارکت و همراهی آنان در بزرگداشت شعائر دینی است.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به برخی اقدامات تخریبی علیه زیرساخت‌های کشور گفت: هرگونه تلاش برای ایجاد ناامیدی در میان مردم بی‌اثر خواهد بود، زیرا انسجام و ارتباط عمیق مردم با باورهای دینی و ولایت، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است.

وی در پایان افزود: برنامه‌های دهه کرامت باید بر تقویت روحیه امید، وحدت و استقامت در جامعه متمرکز باشد.

کد مطلب 6802552

