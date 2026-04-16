به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد دهه کرامت با تبیین ویژگی‌های شخصیتی آن حضرت اظهار کرد: حضرت معصومه(س) از دوران کودکی مروج معارف اهل‌بیت(ع) بوده‌اند و در شرایط دشوار و غریبانه، برای دفاع از حریم ولایت ایستادگی کرده‌اند.



وی با اشاره به رخدادهای اخیر و حملات صورت‌گرفته، بر ضرورت حفظ مسیر ترسیم‌شده توسط رهبری تأکید کرد و گفت: حرکت در مسیر هدایت‌های رهبری و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از مهم‌ترین وظایف جامعه است.



امام جمعه قم همچنین میلاد امام رضا(ع) را نقطه اوج برنامه‌های دهه کرامت دانست و افزود: حضور مردم در برنامه‌های این دهه و تجمعات مناسبتی بیانگر مشارکت و همراهی آنان در بزرگداشت شعائر دینی است.



آیت‌الله سعیدی با اشاره به برخی اقدامات تخریبی علیه زیرساخت‌های کشور گفت: هرگونه تلاش برای ایجاد ناامیدی در میان مردم بی‌اثر خواهد بود، زیرا انسجام و ارتباط عمیق مردم با باورهای دینی و ولایت، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است.



وی در پایان افزود: برنامه‌های دهه کرامت باید بر تقویت روحیه امید، وحدت و استقامت در جامعه متمرکز باشد.