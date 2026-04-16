کشف ۲۹۴ هزار نخ سیگار قاچاق در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل خودرو های عبوری مأمورین پاسگاه خداجوی فرماندهی انتظامی مراغه در یکی از محور های مواصلاتی به یک دستگاه سواری شوتی مشکوک و با شگردهای پلیسی آن را متوقف کردند.

این مرکز ادامه داد: مأموران در بازرسی به عمل آمده از خودروی مذکور تعداد ۲۹۴ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به‌ همراه یک دستگاه بی سیم و چندین پلاک جعلی را کشف کردند.

این مرکز تصریح کرد: کارشناسان امر ارزش سیگار های مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند که در این رابطه یک خودرو سواری توقیف و یک نفر نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.