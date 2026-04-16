۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

کشف ۲۹۴ هزار نخ سیگار قاچاق در مراغه

تبریز- مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی از کشف ۲۹۴ هزارنخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل خودرو های عبوری مأمورین پاسگاه خداجوی فرماندهی انتظامی مراغه در یکی از محور های مواصلاتی به یک دستگاه سواری شوتی مشکوک و با شگردهای پلیسی آن را متوقف کردند.

این مرکز ادامه داد: مأموران در بازرسی به عمل آمده از خودروی مذکور تعداد ۲۹۴ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به‌ همراه یک دستگاه بی سیم و چندین پلاک جعلی را کشف کردند.

این مرکز تصریح کرد: کارشناسان امر ارزش سیگار های مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند که در این رابطه یک خودرو سواری توقیف و یک نفر نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

