اختصاص ۵ هزار تن قیر رایگان برای توسعه روستاهای گرمسار و آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر پنج‌شنبه در دیدار با مسئولان بنیاد مسکن گرمسار در دفتر خود از برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع قیر رایگان در روستاهای گرمسار و آرادان خبر داد.

وی افزود: با جذب سهمیه باقی‌مانده سال ۱۴۰۳، حدود پنج هزار تن قیر برای بهسازی معابر در اختیار دهیاری‌ها و شهرداری‌های حوزه انتخابیه قرار می‌گیرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه اولویت تخصیص این قیر با روستاها و معابری است که زیرسازی آنها انجام شده و آماده آسفالت هستند گفت: بهسازی جاده‌های بین مزارع و راه‌های بین روستایی در دستور کار قرار دارد.

عربی ادامه داد: ۴۰۰ تن قیر برای اجرای طرح‌ها از طریق تهاتر قیر و پیمانکاری اختصاص یافته که باعث تسریع خدمت‌رسانی و کاهش هزینه دهیاری‌ها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یک هزار تن قیر از طریق بنیاد مسکن و یک هزار و ۸۰۰ تن نیز برای راه‌های روستایی پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود خدمات عمرانی به‌صورت متوازن در تمام روستاهای گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد توزیع شود.