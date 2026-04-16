مهیائی: الحاق اراضی به بافت روستایی باید اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی مهیائی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این نهاد، اظهار کرد: بنیاد مسکن طی سال‌های گذشته یکی از موفق‌ترین دستگاه‌ها در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در بخش مسکن روستایی بوده است.

وی با اشاره به آغاز طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ افزود: سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بهسازی شده که در مجموع به میلیون‌ها واحد می‌رسد و بخش قابل‌توجهی از مسکن روستایی را مقاوم کرده است.

مهیائی با بیان اینکه نتایج این اقدامات در حوادث طبیعی به‌خوبی نمایان شده، اظهار کرد: در سیلاب اخیر استان، با وجود گستردگی خسارات، عملاً مورد قابل‌توجهی از تخریب واحدهای مسکونی مشاهده نشد و این موضوع بیانگر کیفیت مناسب ساخت‌وسازها و نظارت‌های انجام‌شده است.

معاون عمرانی استاندار گلستان همچنین به نقش بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌های متنوع فراتر از وظایف ذاتی اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه‌های مسکن شهری، طرح‌های گردشگری روستایی و حتی ورود به پروژه‌های زیرساختی از جمله اقدامات ارزشمند این نهاد در استان است.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای استان، از کسب رتبه‌های برتر در حوزه‌هایی مانند واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت و جذب تسهیلات بانکی خبر داد و افزود: این موفقیت‌ها حاصل هماهنگی مناسب بین دستگاه‌ها و تلاش مدیران استانی است.

مهیائی در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین چالش پیش‌رو را موضوع الحاق اراضی به بافت روستایی دانست و تأکید کرد: با وجود مصوبات قانونی، از جمله مجوز الحاق تا ۵۰۰ متر بدون دریافت هزینه، هنوز این موضوع به‌طور کامل اجرایی نشده و دستگاه‌های مربوطه باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

وی هشدار داد: در صورت تداوم تعلل در اجرای این مصوبه، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار گلستان در پایان با قدردانی مجدد از تلاش‌های مجموعه بنیاد مسکن، ابراز امیدواری کرد و گفت: امسد است با تداوم این روند و رفع موانع موجود، خدمات‌رسانی به مردم به‌ویژه در مناطق روستایی بیش از پیش تقویت شود.