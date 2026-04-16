  استانها
  2. سمنان
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

حریق در مجاورت مخازن گاز مایع سمنان؛ آتش‌نشانان از فاجعه جلوگیری کردند

سمنان- رئیس آتش‌نشانی سمنان از وقوع حریق در مرکز شارژ گاز ال‌پی‌جی خیابان فدک این شهر خبر داد و گفت: با وجود ریسک بالای حادثه به دلیل حضور مخازن گاز مایع، خوشبختانه خطری متوجه مخازن نشد.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق ظهر پنجشنبه در مجموعه مرکز شارژ ال پی جی خیابان فدک سمنان خبر داد و اظهار کرد: در پی این حادثه سه خودرو عملیاتی از ایستگاه شماره پنج به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل وجود مخازن گاز مایع حادثه با ریسک بسیاری همراه بود، ادامه داد: خوشبختانه خطری متوجه این مخازن نشد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه حادثه از بخش اداری و اتاقک استراحت ناشی شده بود، اضافه کرد: کارکنان مجموعه با خاموش کننده‌های دستی از سرایت آتش جلوگیری کردند.

صباغی از اجرای عملیات ایمن سازی، بررسی محیط و لکه‌گیری توسط پنج آتش نشان مستقر در محل خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه حادثه بدون مصدوم ارزیابی شده است.

وی افزود: در این حادثه یکی از اتاقک‌ها با سوختگی کامل همراه بود و اتاقک دیگر دچار دودزدگی شد.

کد مطلب 6802596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها