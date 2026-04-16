سلامت عمومی جهانی در حمله به انستیتو پاستور هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: چندین تأسیسات که توسط بمباران ایالات متحده و اسرائیل به شدت آسیب دیده یا از بین رفته اند، صرفاً دارایی های ملی نیستند، بلکه میراث جهانی هستند.

این کشورها با هدف قرار دادن مؤسساتی مانند موسسه پاستور ایران -یکی از اعضای کلیدی شبکه پاستور و یک مرکز همکاری WHO - به سلامت عمومی جهانی حمله کرده‌اند.

جامعه بین المللی مسئولیت جمعی بازسازی آن را بر عهده دارد.

ما آن را بهتر از قبل بازسازی خواهیم کرد، مشروط بر اینکه متجاوزان نقض قوانین بین المللی را متوقف کنند.