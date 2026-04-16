  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

سلامت عمومی جهانی در حمله به انستیتو پاستور هدف قرار گرفت

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به انستیتو پاستور، سلامت عمومی جهانی را مورد هدف قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: چندین تأسیسات که توسط بمباران ایالات متحده و اسرائیل به شدت آسیب دیده یا از بین رفته اند، صرفاً دارایی های ملی نیستند، بلکه میراث جهانی هستند.

این کشورها با هدف قرار دادن مؤسساتی مانند موسسه پاستور ایران -یکی از اعضای کلیدی شبکه پاستور و یک مرکز همکاری WHO - به سلامت عمومی جهانی حمله کرده‌اند.

جامعه بین المللی مسئولیت جمعی بازسازی آن را بر عهده دارد.

ما آن را بهتر از قبل بازسازی خواهیم کرد، مشروط بر اینکه متجاوزان نقض قوانین بین المللی را متوقف کنند.

کد مطلب 6802601
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این اولین بار نیست آخرین بار هم نخواهد بود که آمریکا و اسراییل چنین میکنند
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      این جنایت جنگیه وخدا به حساب اعمالشون برسونه

