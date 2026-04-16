طرح توسعه ۶ شهر خوزستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌اله عمادی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه شهری، تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی است که به‌عنوان نقشه راه، مسیر رشد و ساماندهی شهرها را مشخص می‌کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ دو طرح توسعه و عمران شهری به تصویب رسید که از مهم‌ترین آنها می‌توان به طرح شهرهای قلعه‌تل و بهبهان اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: همچنین طرح چهار شهر کوت‌عبدالله، چمران، آغاجاری و سردشت زیدون پس از تهیه، در کارگروه امور زیربنایی تأیید و برای طی مراحل بعدی ارسال شد.

رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی خوزستان توضیح داد: در مجموع طی سال گذشته طرح‌های شش شهر استان تهیه و تصویب یا تأیید شده که این موضوع بیانگر حرکت منسجم در مسیر توسعه متوازن شهری است.

وی بیان کرد: برای تهیه این طرح‌ها بیش از ۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت چهاردهم به حوزه توسعه و عمران شهری در خوزستان است.