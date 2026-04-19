مأموریت اصلی سازمان امور اراضی در سال جدید مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور صبح امروز در نشست ستاد هماهنگی صدور اسناد اراضی کشاورزی با دستور کار هماهنگی شروع عملیات اجرایی قانون الزام بیان کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد تأکید مسئولان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی است و به عنوان مأموریت اصلی سازمان در سال جدید خواهد بود، از این‌رو لازم است همکاران استانی با جدیت این موضوع را دنبال کنند.

وی افزود: برای اجرای هرچه سریع‌تر این قانون لازم است عقد قرارداد با شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت با سرعت انجام و نتیجه به سازمان امور اراضی منعکس شود.

نامدار ادامه داد: لازم است استان‌ها حداکثر در مدت ۱۰ روز پلاک‌های موجود را طبق معیارهای فنی اداره کل مهندسی و حدنگاری اراضی مشخص کنند و وارد مرحله انتخاب مشاور شوند.

رئیس سازمان امور اراضی تأکید کرد: ملاک ارزیابی فعالیت‌های مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها در سال جاری، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهد بود؛ ضمن اینکه قانون رفع تداخلات اراضی نیز باید همچون گذشته با جدیت پیگیری شود تا در پایان شهریور امسال به اتمام برسد.

نامدار تاکید کرد: گزارش فعالیت‌های مدیران استانی در این دو حوزه به صورت منظم به وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.