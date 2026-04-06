به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اصغری، مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه رعایت اصول کشاورزی به ویژه تناوب زراعی در تولید چغندرقند مهم و احتمال بروز بیماری و عوامل خسارت‌زا را کاهش می‌دهد، گفت: وقتی کشت و کار چغندرقند در یک مزرعه به طور مستمر انجام شود، احتمال بروز بیماری و طغیان آفات و عوامل خسارت‌زا را بالا می‌برد و چغندرکاران دچار ضرر و زیان می‌شوند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در کشت بهاره، رشد چغندرقند بیشتر در فصل تابستان انجام می‌شود، رعایت اصول کشاورزی و آبیاری برای تولید بسیار با اهمیت است.

وی از چغندرکاران خواست در کشت بهاره اصول به‌زراعی شامل رعایت تناوب، آماده‌سازی مناسب بستر کشت و همچنین در مرحله داشت، مدیریت عوامل خسارت‌زا و تغذیه گیاهی را برای دستیابی به تولید کمی و کیفی، رعایت کنند.

اصغری با توجه به اهمیت مبارزه دقیق و اصولی با عوامل خسارت‌زا توصیه کرد که کشاورزان با مراجعه به کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و یا کارشناسان مستقر در مراکز خدمات کشاورزی، نسبت به مبارزه به موقع با آفات اقدام کنند.

وی گفت: کشت بهاره چغندرقند از اواخر سال گذشته آغاز شده و تا خردادماه ۱۴۰۵ ادامه می‌یابد.

مدیرکل دفتر محصولات صنعتی وزارت جهادکشاورزی در همین حال گفت: نهاده‌های لازم از جمله بذور مورد نیاز برای کشت بهاره به میزان کافی تامین شده است.