به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز چهارشنبه با اشاره به تقویم قانونی تبلیغات گفت: تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۲۶ فروردین آغاز میشود و به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت؛ این مهلت در ۹ اردیبهشت به پایان میرسد.
وی ادامه داد: همچنین تبلیغات انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوم اردیبهشت آغاز شده و به مدت هفت روز تا ۹ اردیبهشت امسال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اسامی داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس و شوراهای روستایی بلافاصله پس از پایان فرآیند بررسی صلاحیتها به صورت عمومی منتشر میشود.
رییس ستاد انتخابات آذربایجانشرقی همچنین از تأیید نهایی ثبتنام دو نامزد برای انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری خبر داد و تأکید کرد: هر سه انتخابات به صورت همزمان در ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
