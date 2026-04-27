صف انتظار حق پرستاری در مازندران صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، در جریان سفر سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی به استان مازندران نشست هم‌اندیشی با مدیران مراکز و انجمن‌های تحت نظارت که در مرکز سالمندان "اریکه آرامش" روستای علویکلا سرخ‌رود برگزار شد.

سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: بخش بزرگی از بار مسئولیت سازمان بر دوش مراکز غیردولتی است و ما معتقدیم این مراکز در بطن ماجرا قرار دارند لذا برای حل چالش‌ها در میزی با حضور اعضای انجمن ها و خیرین بخشی از اختیارات سازمان را به شما واگذار می‌کنم تا با تشکیل میزهای تخصصی و حضور نمایندگان مراکز، راهکارهای عملیاتی را برای اجرای بهتر برنامه ها به سازمان ارائه دهید.

حسینی با اشاره به اقدامات حمایتی جدید، گفت: خوشبختانه صف انتظار دریافت حق پرستاری برای افراد دارای ضایعه نخاعی در استان مازندران به صفر رسیده و تعرفه این بخش نیز افزایشی ۹۰ درصدی را تجربه کرده است.

وی همچنین از طرح احداث مرکز میدانی برای نگهداری کوتاه مدت افراد ضایعه نخاعی استقبال کرد و افزود: این یک طرح بسیار ارزشمند است و سازمان هیچ محدودیتی برای صدور پروانه فعالیت آن ندارد.

تحول در رویکرد نگهداری؛ از مراکز شبانه‌روزی تا خانواده‌محوری

رئیس سازمان بهزیستی کشور با ارائه آماری از خدمات تخصصی این سازمان، گفت: در حال حاضر ۵۲ هزار مرکز در حوزه سالمندان، افراد دارای معلولیت، شیرخوارگان و کودکان بی‌سرپرست در سراسر کشور وجود دارد که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این مراکز به صورت شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند.

وی با اشاره به تجربیات موفق در مدیریت بحران‌ها، افزود: با حرکت جهادی همکاران ما، ۴۵ هزار نفر از مددجویان به مناطق امن منتقل شده‌اند و در رویکردی جدید، ۲۲ هزار نفر نیز با اولویت "خانواده‌محوری" به دامان خانواده‌ بازگشتند.

حسینی در پاسخ به درخواست مدیر مرکز سالمندان "اریکه آرامش"، بر لزوم تغییر کارکرد مراکز از حالت صرفا اقامتی به مراکز خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: این مراکز باید به جایگاه ارائه خدمات جامع به سالمندان شهر تبدیل شوند و آموزش خانواده‌ها و راه‌اندازی "پایگاه‌های مهر و گفتگو" در سطح شهرها می‌تواند از دل همین مراکز آغاز شود و سازمان آمادگی کامل برای حمایت از این تحول را دارد.

فراخوان برای ارائه راهکارهای نخبگانی

رئیس سازمان بهزیستی در پایان خطاب به مدیران موسسات تصریح کرد: ما به راهکارهای تخصصی شما که در میدان عمل با مشکلات دست‌ و پنجه نرم می‌کنید نیاز داریم، باید به ما بگویید چگونه موانع را برداریم و هدف ما این است که با هم‌افزایی، خدمتی در شان جامعه هدف ارائه دهیم.

همچنین علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در نشست صمیمی و هم اندیشی با مدیران مراکز موسسات و انجمن های تحت نظارت بهزیستی مازندران اظهار کرد: در سایه هم‌افزایی میان مجلس، دولت و سازمان بهزیستی، امروز شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم که مستقیماً بر کیفیت زندگی لایه‌های مختلف جامعه هدف اثرگذار خواهد بود.

پایان انتظار برای حق پرستاری و حمایت‌های معیشتی

نماینده مردم شریف ساری و میاندورود در مجلس با اعلام یک خبر خوش در حوزه توانبخشی، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، افزایش حق پرستاری به مبلغی بیش از ۸ میلیون تومان عملیاتی شده است و مقرر شد تمامی پشت‌نوبتی‌های حق پرستاری در سطوح "شدید" و "خیلی شدید" تحت پوشش کامل قرار گیرند تا هیچ خانواده‌ای در این بخش در صف انتظار باقی نماند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به دستاوردهای حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: با حمایت مشترک استاندار مازندران و دکتر حسینی، مقرر گردید عملیات احداث مسکن برای ۷۰۰ خانوار دارای دو معلول و بالاتر که از پیش شناسایی شدند، با شتاب مضاعف دنبال شده و تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

بابایی کارنامی با قدردانی از نقش ارکان مختلف در پیشبرد این اهداف، گفت: لازم است از نگاه بلند رئیس مجلس، تلاش‌های جهادی دکتر حسینی، حمایت‌های استاندار مازندران و همچنین مجمع نمایندگان استان که مسیر را برای این تحولات هموار کردند، سپاسگزاری کنم. نقش خیرین نیک‌اندیش استان در کنار سمن‌ها و انجمن‌ها که بازوان اجرایی و معنوی ما هستند، غیرقابل‌ چشم‌ پوشی است.

افق روشن در سال ۱۴۰۵

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه امروز محقق شده، تنها آغاز یک راه بزرگ است و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ با تداوم همکاری‌های نزدیک میان کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت و سازمان بهزیستی، گام‌هایی بلندتر در راستای حفظ شان و منزلت مددجویان عزیز که از بهترین انسان‌ها هستند، برداریم.

همچنین عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی با مدیران مراکز غیردولتی با اشاره به اختصاص وقت کامل رئیس سازمان بهزیستی به مسائل این استان اظهار کرد: دکتر حسینی با نگاهی تخصصی، سازمان بهزیستی را از یک حالت سنتی به سمتی مطلوب و کارآمد هدایت می‌کند و این رویکرد در کنار تیم عملیاتی و برنامه‌محورِ بهزیستی مازندران به مدیریت خانم رحمانی و حمایت‌های استاندار، نویدبخش دوران تازه‌ای از خدمات‌رسانی است.

فیاضی با اشاره به پتانسیل بالای مجمع نمایندگان استان در قوه مقننه، تصریح کرد: خوشبختانه نمایندگان مازندران در کمیسیون‌های متعددی حضور دارند که هر کدام وزنه تخصصی محسوب می‌شوند و به‌ویژه حضور دکتر بابایی در راس کمیسیون اجتماعی مجلس، فرصتی طلایی است تا در کنار مدیریت دکتر حسینی، بیشترین حمایت‌های قانونی و بودجه‌ای را برای سازمان بهزیستی جذب کنیم.

بهزیستی سازمانی فرابخشی و متعلق به همه مردم

عضو مجمع نمایندگان مازندران با تاکید بر ماهیت گسترده خدمات این سازمان، افزود: بهزیستی یک نهاد فرابخشی است که به هیچ قشر یا بخش خاصی محدود نمی‌شود، بلکه چتر خدمات آن بر سر تمام آحاد جامعه گسترده است، لذا هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش، مستقیما به ارتقای سلامت اجتماعی کل کشور منجر می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص جغرافیایی استان، خاطرنشان کرد: مازندران به دلیل مسافرپذیر بودن و تردد بالای هم‌وطنان، با چالش‌های اجتماعی متفاوتی روبروست؛ لذا نیازمند نگاه ویژه ملی در تخصیص اعتبارات و امکانات در تمامی بخش‌ها هستیم تا بتوانیم فراتر از جمعیت بومی، به مراجعان و مسافران نیز خدمات لازم را ارائه دهیم.

فیاضی با ابراز رضایت از خروجی نشست‌های امروز، از تلاش‌های تمامی کنشگران، مددکاران و مدیران مراکز تحت پوشش بهزیستی تقدیر کرد.

همچنین مصطفی سوادکوهی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در نشست هم‌اندیشی با مدیران مراکز غیردولتی، ضمن ابراز احترام به مقام ایثارگران و کنشگران اجتماعی، اظهار کرد: حضور دکتر حسینی در استان مازندران، کلاسی از درس معرفت، مدیریت و سعه‌صدر بود و ایشان با سعه‌صدر بی‌مثال، از ابتدای امروز به تمامی درخواست‌های مطرح شده از سوی مدیران مراکز و مددجویان پاسخ مثبت داده و بلافاصله دستورات اجرایی لازم را صادر کردند که این حجم از پاسخگویی و کرامت، شایسته تقدیر صمیمانه است.

هم‌افزایی دولت و مجلس برای اعتلای رفاه اجتماعی

سوادکوهی با اشاره به نگاه ویژه استاندار مازندران به حوزه بهزیستی و تعامل سازنده با قوه مقننه، تصریح کرد: علاقه وافر استاندار مازندران به رویکردهای مدیریتی دکتر حسینی و حضور ارزشمند دکتر بابایی کارنامی به عنوان یکی از مفاخر ملی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار این مجموعه، فرصتی بی‌بدیل برای تحول در زیرساخت‌های حمایتی استان فراهم کرده است.

وی عملکرد اداره‌کل بهزیستی مازندران را مثبت ارزیابی کرد و افزود: از تلاش‌های مجدانه خانم رحمانی و تیم مدیریتی توانمند ایشان در بهزیستی استان که با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه اجرای مصوبات ملی را فراهم می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تاکید بر روحیه خدمتگزاری دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: همه ما در مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی، وظیفه‌ای جز خدمت به جامعه هدف بهزیستی نداریم و ما برای خود هیچ شان و جایگاهی جز "نوکری" و "خادمی" مردم قائل نیستیم و از شما عزیزان می‌خواهیم دعا کنید که در این مسیر، خدمتگزارانی شایسته و صادق برای ملت باشیم.

این نشست، مدیران مراکز و انجمن‌های تحت نظارت بهزیستی مازندران به بیان چالش‌های حوزه خود پرداخته و خواستار تداوم این نشست‌های تخصصی شدند.

شایان ذکر است؛ در حاشیه این نشست، دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با همراهی دکتر علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، مصطفی سوادکوهی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، روح الله صادقی گل افشانی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری و رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی استان، از بخش‌های مختلف مرکز سالمندان "اریکه آرامش" واقع در روستای علویکلا منطقه سرخ‌رود بازدید به عمل آوردند.