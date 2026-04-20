۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

استاندار بوشهر:اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن تسریع شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن طبق برنامه زمان‌بندی اجرا و در موعد مقرر در اختیار متقاضیان قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای تأمین مسکن استان، با تبریک دهه برکت، ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و ولادت امام رضا (ع)،با اشاره به شرایط استان در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: استان بوشهر از نخستین روزهای آغاز این جنگ، مستقیماً آماج بمباران‌ها و موشک‌باران دشمن قرار گرفت، اما با وجود آسیب به زیرساخت‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان عملکردی شایسته و قابل تقدیر از خود نشان دادند.

وی افزود: هر زمان که منطقه‌ای مورد بمباران قرار می‌گرفت و زیرساخت‌ها دچار آسیب می‌شد، دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت گاز استان بوشهر بلافاصله وارد عمل شده و خدمات لازم را به مردم ارائه می‌دادند.

استاندار بوشهربا قدردانی از تلاش‌ دستگاه خدمت رسان در این روزها، تصریح کرد: همان‌گونه که نیروهای مسلح و رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در دفاع از میهن اسلامی فداکاری کردند، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در صحنه حاضر بودند و خدمات خود را به مردم عزیز ارائه دادند.

زارع با تأکید بر ضرورت تداوم این رویکرد گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید همچنان مجاهدانه پای کار مردم باشند.

وی افزود: با توجه به مشکلات ناشی از جنگ، به‌ویژه در حوزه معیشت، مردم و به‌خصوص اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و لازم است با انگیزه و پشتکار مضاعف نسبت به گذشته به آنان خدمت‌رسانی شود.

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به دستورات نشست و پیگیری‌های شورای مسکن استان بیان کرد: پروژه‌هایی که از زمان‌بندی تعیین‌شده خارج می‌شوند، موجب افزایش هزینه‌ها و تحمیل فشار بیشتر بر مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهند شد، ازاین‌رو باید پروژه‌های مسکن طبق برنامه زمان‌بندی اجرا و در موعد مقرر در اختیار متقاضیان قرار گیرند.

وی با بیان اینکه هر مشکلی با بررسی کارشناسی و هم‌اندیشی قابل حل است گفت: تأکید ما بر اجرای پروژه‌های مسکن با مشارکت مردم، اداره‌کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمات‌رسان است؛ مسیری که تجربه نشان داده راهی درست و کارآمد است.

زارع با اشاره به اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف استان بوشهر گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید برای ایجاد زیرساخت‌های آب، برق ، گاز و ارتباطات، تلاش جدی داشته باشند و پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، برای افتتاح و تحویل به متقاضیان تا هفته دولت در شهریورماه آماده شوند.

