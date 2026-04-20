۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

سادات: حفظ انسجام اجتماعی مهم‌ترین وظیفه نیروهای انقلابی است

سادات: حفظ انسجام اجتماعی مهم‌ترین وظیفه نیروهای انقلابی است

سنندج- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان گفت: در شرایط حساس کنونی، مهم‌ترین وظیفه ما حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و صیانت از سرمایه اجتماعی نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات بعدازظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن تبریک ایام دهه کرامت، اظهار کرد: شرایط کنونی کشور حساس و تعیین‌کننده است و همه نیروهای انقلابی باید برای عبور از این مقطع تاریخی، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

وی با اشاره به تحولات اخیر و فقدان یکی از چهره‌های تأثیرگذار انقلاب، افزود: کشور روزهای دشواری را پشت سر گذاشته و در چنین شرایطی، وحدت و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: انتخاب رهبری جدید توسط مجلس خبرگان، اقدامی خردمندانه و در راستای تداوم مسیر انقلاب اسلامی بود و این انتخاب، موجب تقویت ثبات و اقتدار کشور شده است.

سادات با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش جامعه هستند، گفت: با هوشیاری مردم و حضور نیروهای انقلابی، این توطئه‌ها ناکام مانده و سرمایه اجتماعی نظام حفظ شده است.

وی مهم‌ترین وظیفه جریان‌های انقلابی را صیانت از این سرمایه اجتماعی دانست و افزود: باید با تقویت همدلی و همبستگی، مسیر انقلاب و آرمان‌های آن را با قدرت ادامه دهیم.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان همچنین از حضور میدانی و مستمر نماینده ولی‌فقیه در استان قدردانی کرد و گفت: این حضور فعال و دلسوزانه، موجب دلگرمی نیروهای انقلابی و مردم شده است.

سادات در پایان بر ضرورت تداوم فعالیت‌های هماهنگ در چارچوب شوراهای انقلابی تأکید کرد و یادآور شد: حفظ وحدت، انسجام و پیگیری اهداف انقلاب، اولویت اصلی در شرایط کنونی است.

