به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سادات بعدازظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با نماینده ولیفقیه در استان، ضمن تبریک ایام دهه کرامت، اظهار کرد: شرایط کنونی کشور حساس و تعیینکننده است و همه نیروهای انقلابی باید برای عبور از این مقطع تاریخی، نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی با اشاره به تحولات اخیر و فقدان یکی از چهرههای تأثیرگذار انقلاب، افزود: کشور روزهای دشواری را پشت سر گذاشته و در چنین شرایطی، وحدت و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: انتخاب رهبری جدید توسط مجلس خبرگان، اقدامی خردمندانه و در راستای تداوم مسیر انقلاب اسلامی بود و این انتخاب، موجب تقویت ثبات و اقتدار کشور شده است.
سادات با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش جامعه هستند، گفت: با هوشیاری مردم و حضور نیروهای انقلابی، این توطئهها ناکام مانده و سرمایه اجتماعی نظام حفظ شده است.
وی مهمترین وظیفه جریانهای انقلابی را صیانت از این سرمایه اجتماعی دانست و افزود: باید با تقویت همدلی و همبستگی، مسیر انقلاب و آرمانهای آن را با قدرت ادامه دهیم.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان همچنین از حضور میدانی و مستمر نماینده ولیفقیه در استان قدردانی کرد و گفت: این حضور فعال و دلسوزانه، موجب دلگرمی نیروهای انقلابی و مردم شده است.
سادات در پایان بر ضرورت تداوم فعالیتهای هماهنگ در چارچوب شوراهای انقلابی تأکید کرد و یادآور شد: حفظ وحدت، انسجام و پیگیری اهداف انقلاب، اولویت اصلی در شرایط کنونی است.
نظر شما