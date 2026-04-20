به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، با حضور در دانشگاه شهید بهشتی از ۶ خوابگاه دانشجویی و بخش‌هایی از این دانشگاه که طی اقدام خصمانه دشمن صهیونیستی _ آمریکایی علیه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی کشور دچار آسیب شده‌اند، بازدید کرد.

این بازدید با همراهی دکتر آقامیری رئیس دانشگاه، دکتر دانشیان معاون امور دانشجویان داخل، دکتر دانشور مدیر کل امور دانشجویان داخل، دکتر خوش‌قلب مدیر کل حوزه ریاست، دکتر محسنی مشاور رئیس و مدیر کل حوزه حراست و جمعی از اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه انجام شد.