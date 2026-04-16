۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

۳ پل ارتباطی متوقف مانده در عباس آباد به مرحله افتتاح رسیده است

عباس آباد - استاندار مازندران گفت: سه پل در محور ارتباطی عباس آباد که سال‌ها متوقف شده بود با تلاش دولت به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهرستان عباس‌آباد در تشریح جزئیات این پروژه‌ها اظهار داشت: پل پسنده‌رود که نزدیک به هشت سال متوقف مانده بود و تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشت، با پیگیری‌ها و حمایت‌های انجام‌شده توانستیم ظرف مدت 10 ماه مراحل ساخت آن را به پایان رسانده و به بهره‌برداری برسانیم وخوشبختانه این اقدام با استقبال و رضایت عمومی مردم منطقه همراه شد.

استاندار مازندران در ادامه افزود: پروژه پل پرچور نیز با پیگیری‌های مستمر مجموعه استانداری، معاونت عمرانی، تکمیل و افتتاح شد و یکی از گره‌های زیرساختی مهم شهرستان برطرف گردید.

وی با اشاره به دیگر طرح‌های عمرانی تصریح کرد: پل شهرک صنعتی عباس‌آباد نیز پس از حدود پنج سال توقف، با دو بازدید میدانی و پیگیری جدی و نظارت میدانی به مرحله اجرا و افتتاح رسید.

یونسی‌رستمی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه آب شهرستان خبر داد و گفت: در حوزه شبکه آبرسانی، بیش از ۳۰ هزار متر از شبکه‌های فرسوده بازسازی شد که گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و پایداری تأمین آب به شمار می‌رود.

