  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

«شب‌های اقتدار» زمینه‌ساز تقویت وحدت؛ ائمه جمعه پیروزی‌ها راتبیین کنند

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأکید بر اینکه اجتماعات «شب‌های اقتدار» زمینه‌ساز وحدت و شکوفایی است، گفت: خیابان‌ها به قرارگاه فرهنگی تبدیل شده و مدیریت آن بر عهده ائمه جمعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان در مجتمع ولایت مرکز استان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تهاجم رسانه‌ای و تبلیغاتی به دشمن آمریکایی، صهیونیستی به‌موازات نقش‌آفرینی در میدان مبارزه تاکید کرد.

وی افزود: در این جنگ، میادین و خیابان‌ها به قرارگاه بزرگ جنگ نرم تبدیل شدند و مدیریت این قرارگاه نیز امروز بر عهده ائمه جمعه است، این اجتماعات به مثابه کارگاهی برای محک زدن نحوه و توان مدیریت فرهنگی کشور است.

امام جمعه سمنان اجتماعات خیابانی «شب‌های اقتدار» را موجب بروز و شکوفایی استعدادهای شناخته نشده و همچنین زمینه‌ساز وحدت و یکپارچگی اقشار مختلف جامعه دانست و ادامه داد: جوانان و نوجوانانی که در این اجتماعات برای اولین بار به اجرای برنامه می‌پردازند و یا افراد هنرمندی که در گذشته شاید کمتر در محافل ملی حضور می‌یافتند، امروز به برکت برگزاری این اجتماعات، شناسایی و شکوفا شده‌اند.

مطیعی گفت: مدیریت این برنامه‌ها در حیطه وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی است، اما سیاستگذاری و راهبری آن بر عهده ائمه جمعه هر شهر قرار دارد.

وی به دغدغه‌مندی مردم برای حضور مسئولان در این اجتماعات اشاره کرد و افزود: حضور مستمر ائمه جمعه در کنار مردم، به خصوص در شهرهای کم‌جمعیت و روستاها، امیدآفرین و نشاط‌بخش خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و با یادآوری حضور برخی نامزدهای انتخاباتی در این اجتماعات تصریح کرد: نه صرفاً حضور نامزدها، بلکه حمایت قلبی تمام نامزدها از نظام جمهوری اسلامی ایران و همراهی آنان با مردم فداکارمان باید برای آحاد جامعه احراز شود.

مطیعی ائمه جمعه را پدران همه اقشار، اقوام و گروه‌های جوامع شهری و روستایی تحت مدیریتشان دانست و اظهار کرد: امام جمعه هر شهر باید هم با برخورد نیکو، جاذب تمام اقشار به سمت خود باشد و هم با اقتدار خود، مانع از ایجاد درگیری و اختلاف بین اقوام یا افراد با یکدیگر شود

وی به مسئولان اقتصادی استان برای حل معضلات اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ تحمیلی اخیر اشاره و اظهار کرد: مشکلات بسیاری اعم از کمبود مواد اولیه و صادرات محصولات و همچنین مسائل مربوط به افزایش حقوق کارگران، هم برای قشر کارگر و هم برای قشر صنعتگر در این شرایط دشواری‌هایی را به‌دنبال داشته است که این مسأله با اقدامات مستمر و مسئولیت‌پذیرانه استاندار سمنان در دست پیگیری قرار دارد.

امام جمعه سمنان ارائه بسته‌های تسهیلاتی در حوزه مسائل بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را ارزشمند دانست و گفت: صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان انصافاً همراهی مطلوبی با نظام، انقلاب و دولت داشته‌اند لکن همه ما وظیفه داریم مشکلات آنان را در سطوح ملی و استانی و با حداکثر توان دنبال کنیم.

کد مطلب 6802715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها