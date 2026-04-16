به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان در مجتمع ولایت مرکز استان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تهاجم رسانه‌ای و تبلیغاتی به دشمن آمریکایی، صهیونیستی به‌موازات نقش‌آفرینی در میدان مبارزه تاکید کرد.

وی افزود: در این جنگ، میادین و خیابان‌ها به قرارگاه بزرگ جنگ نرم تبدیل شدند و مدیریت این قرارگاه نیز امروز بر عهده ائمه جمعه است، این اجتماعات به مثابه کارگاهی برای محک زدن نحوه و توان مدیریت فرهنگی کشور است.

امام جمعه سمنان اجتماعات خیابانی «شب‌های اقتدار» را موجب بروز و شکوفایی استعدادهای شناخته نشده و همچنین زمینه‌ساز وحدت و یکپارچگی اقشار مختلف جامعه دانست و ادامه داد: جوانان و نوجوانانی که در این اجتماعات برای اولین بار به اجرای برنامه می‌پردازند و یا افراد هنرمندی که در گذشته شاید کمتر در محافل ملی حضور می‌یافتند، امروز به برکت برگزاری این اجتماعات، شناسایی و شکوفا شده‌اند.

مطیعی گفت: مدیریت این برنامه‌ها در حیطه وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی است، اما سیاستگذاری و راهبری آن بر عهده ائمه جمعه هر شهر قرار دارد.

وی به دغدغه‌مندی مردم برای حضور مسئولان در این اجتماعات اشاره کرد و افزود: حضور مستمر ائمه جمعه در کنار مردم، به خصوص در شهرهای کم‌جمعیت و روستاها، امیدآفرین و نشاط‌بخش خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و با یادآوری حضور برخی نامزدهای انتخاباتی در این اجتماعات تصریح کرد: نه صرفاً حضور نامزدها، بلکه حمایت قلبی تمام نامزدها از نظام جمهوری اسلامی ایران و همراهی آنان با مردم فداکارمان باید برای آحاد جامعه احراز شود.

مطیعی ائمه جمعه را پدران همه اقشار، اقوام و گروه‌های جوامع شهری و روستایی تحت مدیریتشان دانست و اظهار کرد: امام جمعه هر شهر باید هم با برخورد نیکو، جاذب تمام اقشار به سمت خود باشد و هم با اقتدار خود، مانع از ایجاد درگیری و اختلاف بین اقوام یا افراد با یکدیگر شود

وی به مسئولان اقتصادی استان برای حل معضلات اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ تحمیلی اخیر اشاره و اظهار کرد: مشکلات بسیاری اعم از کمبود مواد اولیه و صادرات محصولات و همچنین مسائل مربوط به افزایش حقوق کارگران، هم برای قشر کارگر و هم برای قشر صنعتگر در این شرایط دشواری‌هایی را به‌دنبال داشته است که این مسأله با اقدامات مستمر و مسئولیت‌پذیرانه استاندار سمنان در دست پیگیری قرار دارد.

امام جمعه سمنان ارائه بسته‌های تسهیلاتی در حوزه مسائل بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را ارزشمند دانست و گفت: صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان انصافاً همراهی مطلوبی با نظام، انقلاب و دولت داشته‌اند لکن همه ما وظیفه داریم مشکلات آنان را در سطوح ملی و استانی و با حداکثر توان دنبال کنیم.