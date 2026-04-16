سرلشکر عبداللهی: همه تجهیزات مورد استفاده در جنگ رمضان، بومی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتشبد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در جریان سفر به ایران با سرلشکر عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده ارتش پاکستان در این دیدار گزارشی از اقداماتی که در چارچوب پایان دادن به جنگ انجام داده و مذاکراتش در تهران ارائه کرد و بر ادامه این تلاش‌ها تاکید داشت.

سرلشکر عبداللهی هم این دیدارش با فیلد مارشال عاصم منیر با قدردانی از مواضع حمایتی دولت و ملت پاکستان از ایران در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آغاز تهاجم از سوی دشمن را ناشی از اشتباه محاسباتی آنان درباره مردم و به ویژه توان دفاعی نیروهای مسلح دانست.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین به حضور مردم در صحنه و حمایتشان از نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: همه تجهیزاتی که در این جنگ استفاده کردیم تجهیزات بومی ساخت جوانان ایران بود و امروز کسی تردید ندارد که در صورت شرارت دشمن، نیروهای مسلح برای دفاع همه جانبه آماده اند.