۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

در دیدار فرمانده ارتش پاکستان؛

سرلشکر عبداللهی: همه تجهیزات مورد استفاده در جنگ رمضان، بومی بود

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان گفت: همه تجهیزاتی که در جنگ استفاده کردیم، بومی بود و در صورت شرارت دشمن، نیروهای مسلح برای دفاع آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتشبد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در جریان سفر به ایران با سرلشکر عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده ارتش پاکستان در این دیدار گزارشی از اقداماتی که در چارچوب پایان دادن به جنگ انجام داده و مذاکراتش در تهران ارائه کرد و بر ادامه این تلاش‌ها تاکید داشت.

سرلشکر عبداللهی هم این دیدارش با فیلد مارشال عاصم منیر با قدردانی از مواضع حمایتی دولت و ملت پاکستان از ایران در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آغاز تهاجم از سوی دشمن را ناشی از اشتباه محاسباتی آنان درباره مردم و به ویژه توان دفاعی نیروهای مسلح دانست.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین به حضور مردم در صحنه و حمایتشان از نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: همه تجهیزاتی که در این جنگ استفاده کردیم تجهیزات بومی ساخت جوانان ایران بود و امروز کسی تردید ندارد که در صورت شرارت دشمن، نیروهای مسلح برای دفاع همه جانبه آماده اند.

    • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      یکی از عوامل اصلی قدرت فوق العاده ایران همین بود
    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      کم کم زمانش رسیده که صنایع نظامی را گسترش دهیم و حتی به صادرات آنها بپردازیم . این کار به درآمد کشور و ایجاد اشتغال می انجامد

