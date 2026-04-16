حزب الله: مقر اداری تیپ گولانی را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، حزب‌الله لبنان امروز پنجشنبه اعلام کرد: پایگاه شراگاه (مقر اداری تیپ گولانی) در شمال شهر اشغالی عکا را با پهپادی تهاجمی هدف قرار دادیم.

در بیانیه حزب‌الله لبنان در این خصوص آمده است: ما مواضع توپخانه تازه تأسیس دشمن در شهر البیاده را با رگباری از موشک هایمان بمباران کردیم.

این در حالیست که رسانه های رژیم صهیونیستی پیشتر از حمله موشکی حزب‌ الله لبنان به مناطقی از شمال فلسطین اشغالی خبر می دادند.

حزب‌الله موشک هایی را به‌ عکا، حیفا و تجمع شهرک نشینان صهیونیست در «الکریوت» واقع در اراضی اشغالی شلیک کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تعداد موشک های شلیک شده از سوی حزب‌ الله لبنان به حیفای اشغالی را ۵ موشک رسانه ای کرده بود.