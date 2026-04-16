  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

حزب الله: مقر اداری تیپ گولانی را هدف قرار دادیم

حزب‌الله لبنان اعلام کرد: مقر اداری تیپ گولانی در شمال شهر اشغالی عکا را با پهپادی تهاجمی هدف قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، حزب‌الله لبنان امروز پنجشنبه اعلام کرد: پایگاه شراگاه (مقر اداری تیپ گولانی) در شمال شهر اشغالی عکا را با پهپادی تهاجمی هدف قرار دادیم.

در بیانیه حزب‌الله لبنان در این خصوص آمده است: ما مواضع توپخانه تازه تأسیس دشمن در شهر البیاده را با رگباری از موشک هایمان بمباران کردیم.

این در حالیست که رسانه های رژیم صهیونیستی پیشتر از حمله موشکی حزب‌ الله لبنان به مناطقی از شمال فلسطین اشغالی خبر می دادند.

حزب‌الله موشک هایی را به‌ عکا، حیفا و تجمع شهرک نشینان صهیونیست در «الکریوت» واقع در اراضی اشغالی شلیک کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تعداد موشک های شلیک شده از سوی حزب‌ الله لبنان به حیفای اشغالی را ۵ موشک رسانه ای کرده بود.

کد مطلب 6802751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها