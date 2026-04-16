به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسن فضل‌ الله، نماینده پارلمان لبنان، اعلام کرد: سفیر ایران به ما اطلاع داده است که آتش‌بس در لبنان از امشب آغاز خواهد شد.

نماینده پارلمان لبنان ادامه داد: آتش‌بس احتمالی نتیجهٔ تلاش‌ های دیپلماتیک ایران است. مقام‌های ایران میزان پایبندی طرف آمریکایی به تعهداتش را پیگیری خواهند کرد.

وی سپس اضافه کرد: ازسرگیری مذاکرات ایران با آمریکا منوط به اجرای این تعهد است.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد: هم اکنون گفتگوهای بسیار خوبی با رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و نخست‌ وزیر نتانیاهو داشتم. این دو مقام توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.