به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور امروز (پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه) با سید محسن نقوی، همتای پاکستانی خود درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار از پیامهای تسلیت و مواضع سازنده مقامات پاکستانی قدردانی کرد و گفت: از سفر شما به ایران، در این مقطع حساس که نشاندهنده عمق روابط دو کشور است، سپاسگزاریم. در جریان این روابط مثبت، توسعه همکاری در موضوعات سیاسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی را مورد بحث و پیگیری قرار خواهیم داد.
وزیر کشور اظهار کرد: کشور ما ۴۰ روز، درگیر یک جنگ غیرقانونی از سوی رژیم آمریکا و اسرائیل بود که البته نیروهای مسلح و مردم پاسخ قدرتمندانه و جانانهای به آنها دادند.
مومنی تصریح کرد: با میانجیگیری و اقدام کشور دوست ما پاکستان، الان در مرحله آتشبس هستیم. ما این نقش مثبت و تاریخی را فراموش نخواهیم کرد. مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای هم در اولین پیامهای خود، بر حسن رابطه با دولت و ملت پاکستان تاکید ویژه داشتند.
نقوی نیز با تسلیت شهادت حضرت آیتالله سید علی خامنهای گفت: همه ملت پاکستان غمگین هستند. مشاهده میکنیم که تمامی مردم ایران پس از شهادت ایشان، حضور پر شوری در صحنه دارند.
نظر شما