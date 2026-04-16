۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

در دیدار با وزیر کشور پاکستان؛

مومنی: نقش پاکستان در برقراری آتش‌بس را فراموش نخواهیم کرد

مومنی: نقش پاکستان در برقراری آتش‌بس را فراموش نخواهیم کرد

وزیر کشور در دیدار با همتای پاکستانی خود گفت: با میانجی‌گری کشور پاکستان در مرحله آتش‌بس هستیم. ما این نقش مثبت و تاریخی را فراموش نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور امروز (پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه) با سید محسن نقوی، همتای پاکستانی خود درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار از پیام‌های تسلیت و مواضع سازنده مقامات پاکستانی قدردانی کرد و گفت: از سفر شما به ایران، در این مقطع حساس که نشان‌دهنده عمق روابط دو کشور است، سپاسگزاریم. در جریان این روابط مثبت، توسعه همکاری در موضوعات سیاسی، اقتصادی، مرزی و امنیتی را مورد بحث و پیگیری قرار خواهیم داد.

وزیر کشور اظهار کرد: کشور ما ۴۰ روز، درگیر یک جنگ غیرقانونی از سوی رژیم آمریکا و اسرائیل بود که البته نیروهای مسلح و مردم پاسخ قدرتمندانه و جانانه‌ای به آن‌ها دادند.

مومنی تصریح کرد: با میانجی‌گیری و اقدام کشور دوست ما پاکستان، الان در مرحله آتش‌بس هستیم. ما این نقش مثبت و تاریخی را فراموش نخواهیم کرد. مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای هم در اولین پیام‌های خود، بر حسن رابطه با دولت و ملت پاکستان تاکید ویژه داشتند.

نقوی نیز با تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای گفت: همه ملت پاکستان غمگین هستند. مشاهده می‌کنیم که تمامی مردم ایران پس از شهادت ایشان، حضور پر شوری در صحنه دارند.

    • یک ایرانی IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      من هم محبت مسوولان پاکستان را برای آتش بس و برقراری صلح و آرامش تا آخر عمر فراموش نخواهم کرد، و به امید خداوند متعال اگر مذاکرات هم به نتیجه مثبت برسد، یک نقطه عطف تاریخی و ارزشمندی برای کشور دوست و همسایه پاکستان خواهد بود و ملت ایران بابت این محبتها سپاسگزار خواهند بود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها