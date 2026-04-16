به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، بعداز ظهر پنجشنبه در جلسه فوقالعادهای که به منظور بررسی آخرین وضعیت ساماندهی واحدهای مسکونی محله «قلعهمیر» برگزار شد، بر تسریع در روند پرداخت خسارات و تعمیر منازل شهروندان آسیبدیده تأکید کرد.
در این نشست که فرمانده سپاه ناحیه بهارستان، معاونان فرماندار، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شماری از معتمدان محلی و گروههای جهادی حضور داشتند، آخرین اقدامات انجامشده برای ساماندهی منازل تخریبشده در پی حملات آمریکا و اسرائیل مورد ارزیابی قرار گرفت.
آقای شرفی با قدردانی از تلاشهای میدانی دستگاههای اجرایی و نیروهای جهادی گفت: اولویت ما رسیدگی فوری و میدانی به درخواستهای آسیبدیدگان است. به هیچوجه نباید اجازه دهیم پروندهای در روند رسیدگی اداری معطل بماند.
فرماندار بهارستان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادهای مسئول، خواستار شفافسازی و زمانبندی دقیق در مسیر بازسازی شد.
وی تصریح کرد: پرداخت خسارات تأییدشده به واحدهای مسکونی و تجاری باید در «کوتاهترین زمان ممکن» پس از طی مراحل قانونی انجام شود.
شرفی در پایان ابراز امیدواری کرد، با تسریع در تعمیر و آمادهسازی واحدهای مسکونی، ضمن کاهش فشار روانی و معیشتی بر خانوادههای آسیبدیده، زمینه بازگشت سریع آنان به خانههای خود فراهم شود.
محله «قلعهمیر» در شهرستان بهارستان از جمله مناطقی است که پیشتر در جریان تجاوز دشمن آمریکائی-صهیونیستی دچار خسارات شده بود.
