۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

درخشش هلیای شاهرودی در تاشکند؛ نخستین مدال ۱۴۰۵ برای استان سمنان

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان سمنان از کسب مدال برنز مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان توسط هلیا ابراهیمیان، تکواندوکار شایسته شاهرودی، خبر داد و گفت: این اولین مدال استان در ۱۴۰۵ است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدبخش عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ورزش و جوانان استان سمنان از کسب نخستین مدال سال ۱۴۰۵ استان توسط هلیا ابراهیمیان در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان خبر داد و این موفقیت را افتخاری بزرگ برای ورزش استان دانست.

وی با اشاره به درخشش ارزشمند هلیا ابراهیمیان در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در تاشکند اظهار کرد: کسب مدال برنز توسط این نوجوان شایسته شاهرودی، به عنوان اولین مدال استان سمنان در سال ۱۴۰۵، نقطه شروعی امیدبخش برای ورزش استان در سال جدید است و نشان می‌دهد استعدادهای درخشانی در سطح استان در حال رشد و شکوفایی هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان افزود: ابراهیمیان در مسیر این موفقیت، با اقتدار برابر حریفانی از کشورهای مختلف به میدان رفت و با ارائه عملکردی فنی، جنگنده و قابل تحسین، توانست به جمع برترین‌های جهان راه پیدا کند. این دستاورد ارزشمند نتیجه تلاش مستمر، برنامه‌ریزی صحیح و حمایت مربیان و خانواده این ورزشکار است.

ایزدبخش ادامه داد: حضور موفق این ورزشکار در سطح جهانی، بیانگر ظرفیت بالای استان سمنان در پرورش قهرمانان آینده است و ما وظیفه داریم با حمایت هدفمند، مسیر رشد این استعدادها را هموارتر کنیم.

