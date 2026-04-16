درخشش هلیای شاهرودی در تاشکند؛ نخستین مدال ۱۴۰۵ برای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایزدبخش عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ورزش و جوانان استان سمنان از کسب نخستین مدال سال ۱۴۰۵ استان توسط هلیا ابراهیمیان در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان خبر داد و این موفقیت را افتخاری بزرگ برای ورزش استان دانست.

وی با اشاره به درخشش ارزشمند هلیا ابراهیمیان در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در تاشکند اظهار کرد: کسب مدال برنز توسط این نوجوان شایسته شاهرودی، به عنوان اولین مدال استان سمنان در سال ۱۴۰۵، نقطه شروعی امیدبخش برای ورزش استان در سال جدید است و نشان می‌دهد استعدادهای درخشانی در سطح استان در حال رشد و شکوفایی هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان افزود: ابراهیمیان در مسیر این موفقیت، با اقتدار برابر حریفانی از کشورهای مختلف به میدان رفت و با ارائه عملکردی فنی، جنگنده و قابل تحسین، توانست به جمع برترین‌های جهان راه پیدا کند. این دستاورد ارزشمند نتیجه تلاش مستمر، برنامه‌ریزی صحیح و حمایت مربیان و خانواده این ورزشکار است.

ایزدبخش ادامه داد: حضور موفق این ورزشکار در سطح جهانی، بیانگر ظرفیت بالای استان سمنان در پرورش قهرمانان آینده است و ما وظیفه داریم با حمایت هدفمند، مسیر رشد این استعدادها را هموارتر کنیم.