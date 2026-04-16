۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

وزیری: خودباوری ملی محصول مکتب رهبری است

سنندج- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: خودباوری ایجادشده میان مردم ایران نتیجه هدایت‌های رهبری است و حضور آگاهانه مردم کشور را از سناریوهای بی‌ثبات‌سازی مصون نگه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری شامگاه پنجشنبه در ویژه‌برنامه «ملت بیدارتر» شبکه استانی کردستان، با اشاره به نقش رهبری در شکل‌گیری هویت ملی اظهار کرد: رهبر شهید در طول ۳۷ سال حکمرانی توانست با پرورش نیروهای انسانی تأثیرگذار، نوعی خودباوری عمیق در میان جامعه ایرانی ایجاد کند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره، ایجاد توازن میان مؤلفه‌های ملی و مذهبی بود که به‌درستی در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور نهادینه شد.

دبیر ستاد امر به معروف استان کردستان تصریح کرد: مؤلفه‌های ایرانی ـ اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته، در مقاطع حساس همواره خود را نشان داده و به‌عنوان عامل انسجام‌بخش عمل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جامعه ایران در حال تجربه یک مقطع تاریخی کم‌نظیر است، ادامه داد: این سطح از همبستگی و بروز نوعی «رستاخیز ملی» در تاریخ معاصر ایران کم‌سابقه بوده و نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی مردم است.

وزیری همچنین با اشاره به تحولات تاریخی ایران گفت: در برهه‌هایی از تاریخ که کشور مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت، چنین سطحی از همراهی عمومی با حاکمیت مشاهده نشده بود.

وی تأکید کرد: حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه‌های اجتماعی، نقش مهمی در خنثی‌سازی سناریوهای بی‌ثبات‌سازی داشته و مانع از تکرار الگوهایی مانند «لیبی‌سازی» در کشور شده است.

کد مطلب 6802838

